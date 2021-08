Balada da Vacinação contra a Covid-19 tem mais de 5.600 agendamentos

Vagas esgotaram logo após o anúncio da ação, que é inédita; quem for se vacinar durante o fim de semana no CCI Norte encontrará diversas atrações

Neste sábado (21), às 7h, vai começar a Balada da Vacina, no Centro de Imunização da Região Norte de Londrina (CCI), localizado na Rua Luiz Brugin, 570, esquina com a Avenida Saul Elkind. A aplicação das doses do imunizante contra a Covid-19 seguirão até domingo (22), às 19h, totalizando 36 horas ininterruptas de aplicação de vacinas contra o coronavírus.

Para não ficar de fora, 5.660 pessoas com 25 anos ou mais já garantiram sua vacina. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as vagas para os horários disponíveis durante o fim de semana, no CCI, se encerraram no mesmo dia do anúncio da ampliação da campanha para idades de 25 e 26 anos, o que surpreendeu o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado.

“O preenchimento rápido das vagas superou totalmente as expectativas, visto que logo após o anúncio, as agendas ficaram cheias. Essa é uma iniciativa das equipes da Secretaria de Saúde para humanizar o atendimento e tornar o momento especial, trazendo alegria e esperança para quem for se vacinar. Entendemos as dificuldades que todos passaram durante esse momento da pandemia, por isso buscamos alternativas e formas lúdicas e temáticas para atrair o público”, disse Machado.

No CCI Norte, haverá um canhão de luz, globo refletor no teto, música ambiente com dois DJs, cantora e duas bandas, junto com a animação das equipes da saúde, que estarão divididas em três turnos de trabalho. Setenta servidores municipais foram escalados em cada turno para atuar na Balada da Vacina. A preparação do prédio, com decoração e cenários, começa nessa sexta-feira (20), a partir das 19h.

Além disso, para organizar a movimentação dos veículos, a Secretaria de Saúde contará com a presença dos agentes da Guarda Municipal de Londrina e com equipes da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU).

Antes da Balada da Vacina, a Secretaria Municipal de Saúde utilizou-se de outros temas para chamar a atenção da população, como aconteceu no Arraiá da Vacina e nos Jogos Olímpicos. A intenção dessas ações é receber a população de forma alegre e carinhosa, estimulando que cada vez mais pessoas venham se vacinar contra o coronavírus.

Em Londrina, a vacinação ocorre de forma ordenada, baseada em um cadastro prévio, em que as informações pessoais passam por conferência, para a posterior validação e agendamento do dia, horário e local para a aplicação das doses. Tudo é realizado pelo site da Prefeitura de Londrina, no www.londrina.pr.gov.br/.

As dúvidas sobre o cadastro ou agendamento para a vacina, podem ser sanadas pelas redes sociais da SMS, como o Instagram (@saudelondrinaoficial) e o Facebook (clique aqui), através do e-mail cadastro.covid19@saude.londrina.pr.gov.br ou pelos telefones (43) 3372-9449/ 3372-9450/ 3372-9431, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

