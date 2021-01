Brasil precisa investir rapidamente na vacina contra Covid

O Brasil precisa acelerar a vacinação contra a Covid-19, numa urgente ação de saúde pública para enfrentar a pandemia. A vacina é a grande esperança para preservar a vida, com a imunização do maior número de pessoas resultando em redução de transmissão e contágio do coronavírus.

“Chegou o momento de o Brasil investir o quanto for necessário na compra da vacina, para garantir a saúde dos brasileiros”, diz o médico e deputado estadual Tercilio Turini (CDN), professor de Medicina da UEL e diretor do Hospital Universitário (HU) por mais de 30 anos.

Mais de 40 países já aplicam vacinas testadas cientificamente. “O Brasil não pode ficar adiando a decisão sobre a vacinação, por questões políticas ou burocráticas. Já existem vacinas eficazes de diferentes laboratórios. O momento é de agir e salvar vidas”, ressalta Tercilio Turini.

Como médico, Tercilio enfatiza que mesmo com a vacina todos devem manter as medidas preventivas. “Usar máscara é a maior proteção individual, também da família e das demais pessoas. O Paraná deu exemplo ao estabelecer o uso obrigatório de máscara”, afirma.

“Batalhei também com todos os deputados para o Paraná priorizar recursos na compra da vacina. Assim, a Assembleia Legislativa destinou R$ 100 milhões e o Governo do Estado mais R$ 100 milhões para aquisição imediata”, relata.

No combate à pandemia, ele lembra ainda a proposta de criação de um programa estadual de tratamento precoce com vitamina D, para melhorar a imunidade do organismo das pessoas e reduzir o risco de contágio.

“Felizmente estamos chegando próximo de iniciar a vacinação. Mas ninguém pode relaxar, a pandemia não acaba porque ainda vai demorar para todos terem acesso à vacina. Devemos continuar com os cuidados básicos: usar máscara sempre, evitar aglomeração, lavar as mãos frequentemente, higienizar objetos e produtos, utilizar álcool gel, não colocar em risco a própria vida e a das outras pessoas”, alerta o médico e deputado Tercilio Turini.

ALEP