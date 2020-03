Brasil registra 3.417 casos confirmados de coronavírus e 92 mortes

Após um mês da confirmação do primeiro de caso de coronavírus no Brasil, todos os estados registraram casos da doença e oito apresentaram óbitos: AM, CE, PE, RJ, SP, GO, PR, SC e RS

Subiu para 3.147 os casos confirmados de coronavírus no Brasil, aumento de 17,22% em relação ao dia anterior. O número de óbitos também aumentou em 19,4%, passando de 77 para 92. De acordo com informações repassadas pelos estados ao Ministério da Saúde, até as 17h de ontem (27), as mortes estão localizadas nos estados do Amazonas (1), Ceará (3), Pernambuco (4), Rio de Janeiro (10), Goiás (1), Paraná (2), Santa Catarina (1) e Rio Grande do Sul (2). São Paulo continua registrando o maior número de casos e de mortes, são 68 óbitos no estado.

“Não haverá subnotificação de casos. Todos os pacientes internados com Síndrome Respiratória Aguda Grave têm amostras coletadas e enviadas aos laboratórios. Já os pacientes que chegam a óbito nas primeiras horas de internação, não terão o diagnóstico para coronavírus concluído, devido à falta de tempo. Mas isso não significa que o caso não será diagnosticado depois, a partir do material coletado e enviado ao laboratório”, explicou o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo.

O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Kleber, explicou que, na próxima semana, o ministério anunciará uma parceria com a Fiocruz para ampliar a produção de testes para o coronavírus no Brasil. Segundo ele, atualmente, a Fiocruz tem capacidade para produzir 4 mil testes por dia. Além disso, os laboratórios centrais de cada estado conseguem fazer uma média de 100 testes por dia, o que daria, em todo o país, 2,7 mil testes/dia. “Isso nos dá uma capacidade média de 6 mil testes por dia, mas nós precisamos atingir de 30 a 50 mil testes para poder colocar as pessoas de volta nas ruas. Foi assim que foi feito na Alemanha, na Coreia e está começando a ser feito nos Estados Unidos”, afirmou.

Wanderson adiantou que, na semana próxima semana, a pasta vai anunciar parceria com a maior rede de fármacos da América Latina para produzir um maior volume de testes.

Desde o dia 26 de fevereiro, quando foi confirmado o primeiro caso no Brasil, o Ministério da Saúde realiza ações importantes para melhorar a capacidade de resposta do país diante da pandemia. Dentre elas, a aquisição, por meio de compra e doações de 22,9 milhões de testes que estão sendo distribuídos para diagnosticar a Covid-19. Além disso, liberou cerca de R$ 1 bilhão aos estados e municípios para fortalecimento das ações locais no combate ao coronavírus.

Atualização dos casos

Para manter a população informada a respeito dos casos e óbitos, o Ministério da Saúde atualiza diariamente os dados na plataforma de dados do coronavírus. O painel traz as informações e permite uma análise do comportamento do vírus cmo o passar do tempo, além de um gráfico de dados acumulados apontando a curva epidêmica da doença.

A plataforma está disponível para livre acesso no endereço covid.saude.gov.br.

Tabela com detalhamento dos casos e óbitos por UF

ID UF CONFIRMADOS ÓBITOS N N % NORTE - Total: 145 (4%) 1 AC 25 0 0 % 2 AM 81 1 1,2% 3 AP 2 0 0 % 4 PA 13 0 0 % 5 RO 6 0 0 % 6 RR 10 0 0 % 7 TO 8 0 0% NORDESTE - Total: 539 (16%) 8 AL 11 0 0% 9 BA 115 0 0% 10 CE 282 3 1,1% 11 MA 13 0 0% 12 PB 9 0 0% 13 PE 56 4 7,1% 14 PI 9 0 0% 15 RN 28 0 0% 16 SE 16 0 0% SUDESTE - Total: 1.952 (57%) 17 ES 47 0 0% 18 MG 189 0 0% 19 RJ 493 10 2% 20 SP 1.223 68 5,6% CENTRO-OESTE - Total: 318 (9%) 21 DF 230 0 0,0% 22 GO 49 1 2% 23 MS 28 0 0% 24 MT 11 0 0% SUL - Total: 463 (14%) 25 PR 119 2 1,7% 26 SC 149 1 0,7% 27 RS 195 1 1,0% BRASIL 3.417 92 2,7%