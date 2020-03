Brasil registra 4.256 casos confirmados de coronavírus e 136 mortes da doença

O Brasil registrou ontem (29) 4.256 casos confirmados de coronavírus. De acordo com as informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o país até as 16h, o número de óbitos aumentou de 114 para 136 em 24h.

As mortes estão localizadas nos estados do Amazonas (1), Bahia (1), Ceará (5), Pernambuco (5), Piauí (1), Rio Grande do Norte (1), Rio de Janeiro (17), São Paulo (98), Distrito Federal (1), Goiás (1), Paraná (2), Santa Catarina (1) e Rio Grande do Sul (2).

Para manter a população informada a respeito dos casos e óbitos, o Ministério da Saúde atualiza diariamente os dados na plataforma de dados do coronavírus. O painel traz as informações e permite uma análise do comportamento do vírus com o passar do tempo, além de um gráfico de dados acumulados apontando a curva epidêmica da doença.

A plataforma está disponível para livre acesso no endereço: covid.saude.gov.br

Tabela com a distribuição dos casos por UF

ID UF/REGIÃO CONFIRMADOS ÓBITOS N N % NORTE 227 (5%) 1 0,4% 1 AC 34 - - 2 AM 140 1 0,7% 3 AP 4 - - 4 PA 18 - - 5 RO 6 - - 6 RR 16 - - 7 TO 9 - - NORDESTE 720 (17%) 13 1,8% 8 AL 17 - - 9 BA 154 1 0,6% 10 CE 348 5 1,4% 11 MA 16 - - 12 PB 14 - - 13 PE 73 5 6,8% 14 PI 14 1 7,1% 15 RN 68 1 1,5% 16 SE 16 - - SUDESTE 2.342 (55%) 115 4,9% 17 ES 60 - - 18 MG 231 - - 19 RJ 600 17 2,8% 20 SP 1.451 98 6,8% CENTRO-OESTE 399 (9%) 2 0,5% 21 DF 289 1 0,4% 22 GO 58 1 1,7% 23 MS 36 - - 24 MT 16 - - SUL 568 (13%) 5 0,9% 25 PR 148 2 1,4% 26 SC 194 1 0,5% 27 RS 226 2 0,9% BRASIL 4.256 136 3,2%