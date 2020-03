Brasil registra 4.579 casos confirmados de coronavírus e 159 mortes

Todos os estados têm casos, 15 com óbitos: AM, BA, CE, MA, PE, PI, RN, MG, RJ, SP, DF, GO, PR, RS e SC

Subiu para 4.579 o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil. O número de óbitos também aumentou, agora são 159. A maior parte está em São Paulo, que concentra 113 mortes e lidera a lista nacional com 1.517 casos confirmados. Os números estão consolidados com as informações que foram repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde ao Ministério da Saúde até as 15h de ontem (30).

As informações foram passadas pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, durante coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (30) no Palácio do Planalto, em Brasília, que também contou com a participação dos ministros da Casa Civil, Braga Netto; da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas; da Advocacia-Geral da União (AGU), André Luiz de Almeida Mendonça e da Economia, Paulo Guedes.

As mortes estão localizadas nos estados do Amazonas (1), Bahia (1), Ceará (5), Maranhão (1), Pernambuco (6), Piauí (3), Rio Grande do Norte (1), Minas Gerais (1), Rio de Janeiro (18), São Paulo (113), Distrito Federal (1), Goiás (1), Paraná (3), Rio Grande do Sul (3) e Santa Catarina (1).

“Nós vamos continuar seguindo o que a ciência e a medicina recomendam. Precisamos manter o foco e a paciência. Este é o momento que temos para estruturar melhor o Brasil, para que nossos profissionais de saúde tenham condições de atender com segurança os casos e para que os pacientes infectados pelo coronavírus recebam o melhor tratamento possível. Ainda não é momento de isolamento total, mas se você puder evitar ao máximo sair de casa o faça. Ajude a proteger você, a sua família e os nossos idosos”, destacou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Atualização dos casos

Para manter a população informada a respeito dos casos e óbitos, o Ministério da Saúde atualiza diariamente os dados na plataforma de dados do coronavírus. O painel traz as informações e permite uma análise do comportamento do vírus com o passar do tempo, além de um gráfico de dados acumulados apontando a curva epidêmica da doença.

A plataforma está disponível para livre acesso no endereço: covid.saude.gov.br

Tabela com distribuição dos casos por UF

ID UF/REGIÃO CONFIRMADOS ÓBITOS N N % NORTE 254 (6%) 1 0,4% 1 AC 42 - - 2 AM 151 1 0,7% 3 AP 8 - - 4 PA 21 - - 5 RO 6 - - 6 RR 16 - - 7 TO 10 - - NORDESTE 790 (17%) 17 2,2% 8 AL 17 - - 9 BA 176 1 0,6% 10 CE 372 5 1,3% 11 MA 23 1 4,3% 12 PB 15 - - 13 PE 78 6 7,7% 14 PI 16 3 18,8% 15 RN 77 1 1,3% 16 SE 16 - - SUDESTE 2.507 (55%) 132 5,3% 17 ES 72 - - 18 MG 261 1 0,4% 19 RJ 657 18 2,7% 20 SP 1.517 113 7,4% CENTRO-OESTE 435 (9%) 2 0,5% 21 DF 312 1 0,3% 22 GO 61 1 1,6% 23 MS 44 - - 24 MT 18 - - SUL 593 (13%) 7 1,2% 25 PR 155 3 1,9% 26 RS 241 3 1,2% 27 SC 197 1 0,5% BRASIL 4.579 159 3,5%

