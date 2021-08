Cambé apresenta queda de 55% no número de casos da Covid-19 em julho

A cidade de Cambé teve uma queda de 55% no número de casos do novo coronavírus em julho em comparação ao mês de junho. Durante o mês passado, o município confirmou 475 casos da doença, em junho foram 1061, apontando uma queda de 586 casos da infecção. Os dados disponibilizados pela Secretaria de Saúde também apontam que o município apresentou uma queda significativa na média diária de casos. Em julho, a cidade registrou em média 21 novas infecções por dia, contra 50 no mês anterior.

O número de mortes entre o sexto e o sétimo mês do ano também apresentou queda. No mês de julho foram contabilizadas 28 mortes, já em junho foram 53, resultando em uma diminuição de 47%. Por outro lado, a proporção de óbitos de pessoas sem comorbidades aumentou: em julho foram 53%, enquanto junho apresentou apenas 39% dos óbitos de pessoas sem comorbidades. No âmbito das internações por conta da Covid-19, houve uma queda de 50 – em junho – para 42 internações – em julho. Com a diminuição, dez leitos hospitalares que eram destinados a pacientes com Covid-19 na Santa Casa de Cambé foram desativados.

Ao passo que a vacinação abrange mais pessoas, o número de casos e mortes por causa da doença diminui. Em março, por exemplo, a cidade apresentava média de dois óbitos por dia, em julho a média foi de 0,9, menos de uma morte a cada dia.

Até os últimos dados divulgados pela Secretaria de Saúde, na sexta-feira (06) pela manhã, Cambé já vacinou com a primeira dose da vacina 56318 pessoas e 22228 cambeenses já estão completamente imunizados – seja com as duas doses da vacina ou com a de dose única. Diante dos dados, pelo menos 73% da população apta a receber a vacina já foi imunizada com ao menos uma dose. Ainda segundo a pasta, o município conta com 77 mil pessoas com mais de 18 anos, população para quem a vacina é atualmente destinada.

Segundo informações da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a Anvisa, a vacina só é eficaz após as duas doses do imunizante – ou da vacina de dose única. A Anvisa ainda ressalta que com apenas uma dose da vacina, a pessoa fica mais suscetível a se contaminar com a doença do que quem já tomou as duas doses, além de não auxiliar no controle da doença. Segundo o Butantan, a variante Delta – identificada primeiramente na Índia – já está sendo transmitida comunitariamente no país e, ainda segundo o órgão, apenas as duas doses da vacina conseguem proteger a pessoa contra essa variante.

“Os números são animadores e mostram a eficiência da vacina, mas mesmo com essa queda, precisamos seguir com as medidas preventivas. Se as pessoas não continuarem se cuidando, os números voltam a piorar e as medidas voltam a ser mais restritivas. Acredito que ninguém quer isso. Desta forma, peço novamente a colaboração de todos”, reforça o prefeito Conrado Scheller.

NCPMC