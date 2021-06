Cambé começa a vacinar público geral contra Covid-19 nesta terça-feira

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Saúde, inicia a vacinação de pessoas do público geral, ou seja, fora dos grupos prioritários, nesta terça-feira (08). Poderão se vacinar pessoas com 59 anos e não há necessidade de cadastramento.

A vacinação será em dois pontos: Rodoviária (Avenida Brasil, 1336) e no Centro da Juventude (Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 953, Jardim Castelo Branco), ambos no sistema drive thru, com início às 8h e término às 12h. É preciso levar um documento com foto e comprovante de residência.

“Estamos caminhando com a imunização em nossa cidade em um ritmo acelerado conforme a chegada das vacinas. Não seguramos vacina aqui em Cambé. Quando um lote chega, já fazemos as imunizações. Tenho fé que a chegada de novos lotes será acelerada daqui em diante para podermos vacinar toda a nossa população na maior brevidade”, afirmou o prefeito Conrado Scheller.

