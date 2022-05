Cambé: Começa segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe

A segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe teve início onte, 03, e vai até o dia 3 de junho em Cambé. O munícipe habilitado a se vacinar deve agendar um horário pelo telefone da Unidade Básica de Saúde (UBS) que abrange a região onde ele mora. O agendamento também pode ser realizado presencialmente nas unidades.

São contemplados neste momento as crianças entre seis meses e menos que cinco anos de idade, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo e rodoviário, que transportam passageiros no perímetro urbano e em longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, além da população privada de liberdade e dos adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Mais de 2800 pessoas aderem ao Dia D de vacinação em Cambé

O Dia D de vacinação contemplou mais de 2.800 pessoas no último sábado (30) em Cambé. De acordo com dados do Departamento da Vigilância Epidemiológica, foram 1.875 vacinados contra a gripe e 937 contra o sarampo.

Onze Unidades Básicas de Saúde (UBSs) espalhadas pelo município estiveram abertas das 8h às 17h. A mobilização faz parte de uma campanha nacional que é promovida desde 4 de abril e tem previsão de término para 3 de junho.

A imunização contra a gripe foi destinada aos idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde com documentação que comprova a atuação profissional e crianças entre seis meses e menos de cinco anos. O público com cinco anos completos não entrou no grupo habilitado a se vacinar.

O imunizante contra o sarampo foi aplicado em crianças entre seis meses e menos que cinco anos e nos trabalhadores de saúde que ainda não haviam recebido a dose completa da vacina tríplice viral.

De acordo com Isabela Salvadego, responsável pelo Departamento da Vigilância Epidemiológica, os munícipes que integram o grupo apto a se vacinar e não participaram do Dia D podem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para agendarem a imunização.