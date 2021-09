Cambé já aplicou mais de 100 mil vacinas contra a Covid-19

O município de Cambé ultrapassou a marca de 100 mil vacinas aplicadas contra a Covid-19 na sexta-feira, dia 03 de setembro. As últimas informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde apontam que a cidade já aplicou 101.054 doses da vacina nos cambeenses. Na cidade, 92,6% da população apta já recebeu ao menos uma dose da vacina e mais de 38% já está com a imunização completa, por ter recebido as duas doses ou por meio da vacina de dose única.

Em Cambé, a vacinação começou no dia 19 de janeiro para os funcionários da Unidade Básica de Saúde do Cambé IV. A cidade começou vacinando os profissionais da Saúde da linha de frente e os idosos. Na sequência, foram incluídos outros grupos prioritários, como de pessoas com comorbidade, pessoas em situação de rua, grávidas e puérperas, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo, profissionais da Educação e da Assistência Social, dentre outros. Atualmente, a cidade está com a aplicação para o público geral de 21 anos ou mais, enquanto segue com a aplicação da dose complementar do imunizante, respeitando a distância entre uma dose e outra de cada vacina.

"É um motivo de muita alegria saber que estamos avançando assim na vacinação aqui em nossa cidade. Sabemos que só com vacina no braço é que vamos conseguir sair dessa situação. Espero que cheguem novos lotes para que possamos imunizar 100% da população o mais rápido possível", celebra o prefeito Conrado Scheller.

Simone Lopes, enfermeira responsável pelo Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Saúde, explica que logo que as doses chegam à cidade, as campanhas já são programadas. “Com isso garantimos a disponibilidade de todo o quantitativo para atendimento dos grupos prioritários e agora da população por idade”, ressalta. A estimativa populacional da cidade é de cerca de 80 mil pessoas com mais de 18 anos e, desse total, 70.089 já receberam a primeira dose, 26.722 tomaram a segunda dose e estão ciclo vacinal completo e 4.243 pessoas receberam a vacina de dose única, também com a vacinação completa.

A vacinação na cidade conta com doses da CoronaVac (Butantan), AstraZeneca (Fiocruz), Pfizer (BioNTech) e da Jannsen (Johnson&Johnson), a única que funciona em dose única. Lopes explica que o Governo do Estado do já sinalizou a possibilidade de que idosos com mais de 70 anos e portadores de doenças imunossupressoras recebam a terceira dose da vacina – para aqueles que receberam a CoronaVac, a AstraZeneca ou a Pfizer. “Nós ainda aguardamos alguns detalhes para operacionalizar essa ação, mas ela só deve se concretizar após o término da vacinação de primeira dose dos adultos”, pontua. Ainda de acordo com a enfermeira, há a possibilidade de vacinar em breve os adolescentes, mas nada foi definido até o momento.

Simone Lopes destaca que a melhora no cenário pandêmico passa pela necessidade de seguir todas as medidas sanitárias de segurança, como o uso de máscaras e o distanciamento social, mas que a vacinação tem sido a arma mais eficaz contra a doença. “Por isso é muito importante que quando chegar a faixa etária de cada um, as pessoas procurem se vacinar e não esqueçam da segunda dose, porque é só ela que garante a imunização completa”, destaca a enfermeira.

“Essa marca de mais de 100 mil doses aplicadas nos traz muita alegria e muita esperança. Traz também a certeza de que tudo que Cambé tem feito em prol da vacinação tem gerado frutos, uma vez que as vacinas recebidas já vão sendo destinadas aos munícipes”, finaliza.

