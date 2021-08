Cambé já tem 87,8% da população com mais de 18 anos vacinada contra Covid-19 com ao menos uma dose

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Saúde, já vacinou 87,8% da população com mais de 18 anos da cidade com ao menos uma dose do imunizante que age contra a Covid-19. Segundo informações da Secretaria de Saúde, Cambé tem cerca de 80 mil pessoas aptas a receberem a vacina – com mais de 18 anos – e, desse total, 70.261 cambeenses já receberam pelo menos uma dose do imunizante. Ainda de acordo com a pasta, 34% da população adulta já completaram o ciclo da imunização, recebendo as duas doses da vacina ou a de dose única.

Até a última quarta-feira (26), 66.267 cambeenses haviam recebido a primeira dose, além de 3.994 que foram imunizados com a vacina de dose única. Já 23.759 pessoas receberam as duas doses do imunizante.

Adriane Bertan, secretária de Saúde, pontua que são vacinadas cerca de 1500 pessoas a cada dia de campanha para a população geral. Bertan ainda destaca a importância de comparecer para tomar a segunda dose. “A imunização só é considerada completa depois de 15 a 28 dias da aplicação da segunda dose ou da dose única. É muito importante comparecer para tomar a dose complementar quando chegar a vez de cada um, pois só assim para estar completamente imunizado”, frisa.

Ela lembra ainda que a taxa de abstenção na segunda dose na cidade é baixa. “A vacinação no formato drive thru e também atendendo aos pedestres tem chamado a atenção de grande parte da população, por isso a nossa taxa de abstenção de segunda dose é de apenas 4,3%”, pontua. A Secretaria está rastreando as pessoas que ainda não compareceram para completar a vacinação.

O prefeito Conrado Scheller lembrou que os números da pandemia melhoraram consideravelmente na cidade e um dos fatores que contribuíram para isso foi a vacinação. "É evidente que quanto mais gente vacinada, menos ocupação temos nos hospitais e menos gente perdendo a vida. Por isso, estamos fazendo a nossa parte de agilizar a vacinação em Cambé e pedimos que a população siga fazendo a dela, que é ir se vacinar e seguir com as medidas preventivas", convoca o prefeito.

