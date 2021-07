Cambé: Prefeitura alerta sobre a importância de tomar a segunda da vacina da Covid-19

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Saúde, iniciará a semana com aplicações de segundas doses da vacina contra Covid-19. Por isso, a administração municipal alerta à população sobre a importância de tomar a dose complementar do imunizante. Segundo Simone Lopes, enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Cambé apresenta mais de 93% de presença de pessoas que estão aptas a receber a segunda dose da vacina, um número considerado bom. “Nós estamos dentro da faixa de valores adequada, com menos de 7% de abstenção de segunda dose”, ressalta.

Segundo a enfermeira, é necessário tomar as duas doses da vacina para que se tenha a devida imunização. “Somente completando o esquema de vacinação é que se considera que a pessoa está imunizada”, reforça, lembrando que mesmo após a dose complementar há um período de carência. “Só depois de 30 dias da segunda dose que o sistema imunológico começa a realmente ter uma memória de defesa contra o vírus”, explica.

De acordo com a Secretaria de Saúde, cada vacina tem um prazo mínimo de aplicação entre uma dose e outra: a CoronaVac, do Butantan, tem um espaço de cerca de 30 dias entre as doses, na AstraZeneca, da Fiocruz, e na Pfizer, da BioNTech, o intervalo é de três meses.

Simone Lopes ainda alerta que mesmo imunizado é necessário manter todos os cuidados até que grande parte da população não esteja vacinada. “Enquanto a pandemia não estiver controlada, nós temos que manter todos os cuidados que já vinham sendo adotados, mesmo quem estiver completamente vacinado. Usar máscaras, higienizar as mãos e manter o distanciamento social continua sendo essencial para vencermos a pandemia”, finaliza.

Calendário da segunda dose

Nesta segunda-feira (05), a Secretaria de Saúde vai vacinar com a segunda dose os profissionais da saúde e os idosos que tomaram a primeira dose da AstraZeneca até o dia 11 de abril. A vacinação vai ser no modelo drive thru na Rodoviária (Avenida Brasil, 1336 – Vila Salomé), no Centro da Juventude (Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 953 – Jardim Castelo Branco) e na UBS do Cambé IV (pela Rua Eugênio M. Fadel, 65). A vacinação também vai estar disponível no Ginásio de Esportes do Cambé III (Rua Tucanos, 121), mas somente para pedestres. A aplicação das doses começa às 8h e vai até às 12h. É obrigatória a apresentação de um documento com foto, CPF e a carteirinha de vacinação com a anotação da primeira dose.

Na quarta-feira (07), a segunda dose da vacina vai estar disponível para gestantes, puérperas e idosos que se vacinaram com a CoronaVac até o dia 12 de junho. A vacinação vai ser por meio de drive thru das 8h às 12h na Rodoviária (Avenida Brasil, 1336 – Vila Salomé). É necessário comparecer com documento com foto, CPF e carteirinha de vacinação com a anotação da primeira dose.

