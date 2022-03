Cambé: Saúde intensifica coleta de exames ginecológicos em prol do Mês da Mulher

A Secretaria de Saúde de Cambé está mobilizada para garantir que todas as cambeenses tenham acesso aos exames ginecológicos fundamentais à saúde da mulher. Como forma de democratizar esses atendimentos, a pasta organizou para este sábado, dia 12 de março, uma ação para ampliar o número de coletas de papanicolau (preventivo) e de mamografia. O serviço já é ofertado pelas Unidades Básicas de Saúde cotidianamente, mas vai ser intensificado em comemoração ao Mês da Mulher. A ação acontece no próximo sábado, das 9h às 16h, em todas as Unidades Básicas de Saúde. Além disso, no mesmo horário, o consultório móvel da Secretaria de Saúde vai estar no calçadão, no centro da cidade, prestando o mesmo serviço.

Núbia Matos, responsável pelo Departamento de Atenção Básica, explica que é importante que as mulheres agendem por telefone ou presencialmente o atendimento na UBS mais próxima da residência, mas garante que todas as mulheres que comparecerem no dia também serão atendidas. Segundo ela, o foco da ação é a coleta do papanicolau e o agendamento da mamografia, exames que são fundamentais para o rastreamento do câncer de colo de útero e de mama, respectivamente. “Esses exames são a principal forma e a mais eficaz de detectar precocemente esses tipos de cânceres, o que é essencial para reduzir a mortalidade pela doença. Quanto mais recente a neoplasia é detectada, maiores são as chances de cura total da mulher”, explica.

Matos ressalta que a mamografia é indicada para mulheres entre 50 e 69 anos de idade, grupo que tem mais chance de desenvolver a doença. Entretanto, o exame também é recomendado para mulheres que têm algum sinal ou sintoma que possa ser um indicativo para a doença, como nódulos, alterações na forma e textura da mama e retração do mamilo. Mulheres com histórico de neoplasias de mama na família (irmã, mãe, avó ou tia) também devem realizar periodicamente o exame. Já o papanicolau é fundamental para mulheres entre 25 anos e 64 anos, mas todas que já iniciaram a vida sexual podem realizar o exame. Em 2021, a cidade confirmou 44 casos de câncer de mama e 15 de colo de útero.

No dia, as mulheres também vão receber orientações sobre a saúde feminina e tirar dúvidas a respeito do assunto. Segundo Mara Matos, a expectativa é de atender mais de 300 mulheres nas 10 Unidades Básicas de Saúde e no consultório móvel.

