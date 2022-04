Cambé: Tiago Amaral consegue R$ 1,2 milhão para ampliar prédio que abriga UBS e Pronto Atendimento

Tiago Amaral participou, no sábado, 16 de abril, da inauguração do novo Complexo de Saúde de Cambé que comportará a UBS Doutor Algacyr Ferreira e o Pronto Atendimento 24 h Maria Anideje. O deputado comemorou mais esta conquista para a saúde da população cambeense com uma grande contribuição em recursos que possibilitará a ampliação do prédio. Ele articulou a obtenção de R$ 1,2 milhão para que o PA tenha seu próprio espaço.

Por enquanto, o PA funcionará juntamente com a UBS, pois os moradores não podem esperar. O complexo, localizado na Rua Londrina, esquina com Rua Antonina, no Jardim Ana Eliza, conta com uma área de 520,27 m². São seis consultórios médicos, sala de inalação, de curativos, de vacinas, esterilização, expurgo, sala de emergência, sala de observação, além das salas administrativas, banheiros e recepção. Tudo construído seguindo os padrões do Ministério da Saúde. A atual estrutura comportará os dois serviços nesse primeiro momento.

A ampliação para construir a parte do prédio que abrigará exclusivamente o Pronto Atendimento 24 h deve acontecer gradativamente e garantirá um atendimento de qualidade para a população e melhores condições de trabalho para os servidores. O prefeito Conrado Scheller reforçou que a mudança era uma necessidade urgente. “Não poderíamos esperar a conclusão da construção do complexo para poder mudar toda a estrutura porque a situação do 24h está caótica. Conseguimos acelerar as licitações e vamos poder inaugurar esta importante obras já, garantindo um local novo e seguro para nossos servidores e para a população que precisa dos serviços”, destacou Scheller.

Tiago lembrou ainda do dia que ligou para contar da liberação de R$ 1,2 milhão. Ele estava no carro junto com o Beto Preto, na época Secretário de Saúde do estado, e ligou confirmando o valor de R$ 1,2 milhão quando o prefeito Conrado estava reunido com os vereadores Dr Fernando, presidente da Câmara, Odair Paviani, Jefferson da Farmacia, Toninho, Carlinhos da Ambulância, Lucas Mil Grau, Jota Mattos e Galego. Na inauguração estavam presentes o vice-prefeito Zezinho da Ração e o ex-prefeito Zé do Carmo.

O discurso e a palavra de Tiago Amaral

“Não é de um dia para o outro que se inaugura uma obra, demora, mas a nossa palavra tem valor e se nós assumimos o compromisso e dissemos que vai acontecer, vai acontecer. Nós não vamos descansar enquanto não acontece”, ressaltou Tiago Amaral, em seu discurso, referindo-se à série de conquistas que já conseguiu levar Cambé e outros municípios.

Tiago fez uma homenagem aos profissionais da área: “Não se faz Saúde Pública sem o ser humano, sem os profissionais, sejam médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e quem cuida da limpeza, da higiene e da manutenção”, reconheceu o deputado. Ele também lembrou os esforços e conquistas para a Santa Casa de Cambé, que esteve prestes a fechar e foi salva devido a muito trabalho e articulação com a obtenção de recursos e a criação de uma lei especial.

Na lista de prioridades de trabalho para o município, o deputado citou o projeto de reestruturação da polícia em que Cambé terá sua Companhia Independente da PM, levando mais segurança e tranquilidade à região, uma luta que já leva pelos menos seis anos e que Tiago não vai desistir de concretizar.

O deputado concluiu a sua fala alertando a população sobre os oportunistas que acabam se apropriando dos feitos de quem realmente trabalhou sem ter contribuído em nada para a conquista. Ele lembrou das inúmeras reuniões e ações da Comissão de Infraestrutura, que ele criou em Londrina junto com entidades e da qual Cambe participa ativamente, e que tirou do papel uma das mais importantes obras de infraestrutura de Cambé e região: o viaduto Bratislava/av. Brasil. “ É fácil falar depois que a obra está pronta e que a conquista está feita. “ Tiago lembrou que o trabalho com resultados reais exige tempo, esforço e muita dedicação. “ Não acreditem naquilo que é fácil. Acreditem no trabalho porque como eu gosto de dizer e aprendi com o meu pai: nada supera o trabalho”.

Apoio de Tiago Amaral à Santa Casa de Cambé

Um dos pilares do trabalho do deputado Tiago Amaral é a Saúde e Tiago Amaral levou várias contribuições nesta área para Cambé. O destaque é o apoio à Santa Casa do município com a recuperação de recursos do SUS que haviam sido perdidos, a criação da Lei da Subvenção que permitiu que o hospital recebesse R$ 270 mil por mês, conseguindo manter a portas abertas, a articulação da assinatura de novos contratos como uma contrapartida pelo aumento nos atendimentos e procedimentos pelo SUS. E, ainda, a liberação de recursos de R$ 1,8 milhão para um elevador e a obra do setor administrativo do hospital, além de uma emenda de R$ 200 mil para a compra de materiais e mobiliário. O contrato junto ao governo do estado totaliza R$ 27 milhões por seis anos.