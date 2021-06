Cambé vacina público geral de 46 anos nesta segunda-feira (28)

Com a chegada de um novo lote de vacinas contra Covid-19 em Cambé no final de semana, a Secretaria de Saúde agendou para esta segunda-feira (28) a vacinação para pessoas com 46 anos ou mais sem comorbidades.

A aplicação da primeira dose será das 8h às 12h em quatro pontos da cidade. No sistema drive thru é possível se vacinar na Rodoviária (Avenida Brasil, 1336 – Vila Salomé), Centro da Juventude (Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 953 – Jardim Castelo Brando) e na Unidade Básica de Saúde do Cambé IV (pela Rua Eugênio M. Fadel, 65). O novo ponto de vacinação, no Ginásio de Esportes do Cambé III (Rua Tucanos, 121), é destinado apenas para pedestres.

Para se vacinar, é obrigatória a apresentação de um documento de identificação, CPF (ou cartão do SUS) e comprovante de residência.

NCPMC