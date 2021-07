Cambé vacina trabalhadores de transporte coletivo e caminhoneiros nesta quarta

A Secretaria de Saúde programou para esta quarta-feira (07) a vacinação contra Covid-19 de caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo de passageiros. Será por sistema de drive thru, na Rodoviária (Avenida Brasil, 1336 – Vila Salomé), das 8h às 12h. Poderão se vacinar os profissionais que receberam a confirmação do agendamento por e-mail.

Para ser imunizado, é preciso apresentar os seguintes documentos:

– Categoria transporte de passageiros:

• Comprovante de residência e mais:

• Carteira de trabalho OU;

• Crachá funcional OU;

• Contracheque OU;

• Carteira de sócio dos sindicatos de transportes (categoria profissional) ou de cooperativa de transporte.

• Comprovante de agendamento impresso.

– Categoria transporte de cargas:

• Carteira C ou E, comprovante de residência e mais:

• Carteira de trabalho OU;

• Crachá funcional OU;

• Contracheque OU;

• Carteira de sócio de cooperativa de transporte de carga (categoria motorista) ou carteira de sócio dos sindicatos de transporte (categoria motorista) OU;

• Comprovante de inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC).

• Comprovante de agendamento impresso.

Informações: (43) 3174-0215 ou 3174-0226 das 8h às 17h.

Segunda dose

Na quarta-feira (07), também será aplicada a segunda dose da vacina em gestantes, puérperas e idosos que se vacinaram com a CoronaVac até o dia 12 de junho. A imunização também será na Rodoviária, por meio de drive thru, das 8h às 12h. É necessário comparecer com documento com foto, CPF e carteirinha de vacinação com a anotação da primeira dose.