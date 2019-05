Campanha contra a gripe atinge 21% do grupo prioritário

Dia D de mobilização será no próximo sábado, dia 04 de maio. O público-alvo total da campanha contra a gripe é de 59,5 milhões de pessoas

Até o dia 30 de abril, 12,2 milhões de pessoas foram vacinadas contra a gripe em todo o Brasil. As pessoas que fazem parte do grupo prioritário devem procurar as unidades de saúde para receber a vacina gratuitamente até o dia 31 de maio. O sábado de vacinação, em que os postos de ficarão abertos em todo o país, será realizado no dia 04 de maio. O total de pessoas vacinadas considera o público estimado de profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas portadoras de doenças crônicas e outras categorias de risco clínico, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar 59,5 milhões de pessoas até o final da campanha contra a gripe. Dessas, 46,9 milhões são idosos a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menores de seis anos, trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto). Até esta terça-feira (30), 21,6% dessa população recebeu a vacina contra a gripe - ou 10,1 milhões de pessoas.

O público com maior cobertura contra a gripe, até o momento, é de puérperas, com 38,8%, seguido pelas gestantes (33,4%); indígenas (27,6%); crianças (26,4%); idosos (21,5%); trabalhadores de saúde (17,1%) e professores (14,2%).

Para a realização da campanha, estão em funcionamento 41,8 mil postos de vacinação, com o envolvimento de 196,5 mil pessoas e a utilização de 21,5 mil veículos terrestres, marítimos e fluviais.

A vacina produzida para 2019 teve mudança em duas das três cepas que compõem a vacina, e protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul, de acordo com determinação da OMS: A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09; A/Switzerland/8060/2017 (H3N2); B/Colorado/06/2017 (linhagem B/Victoria/2/87). A vacina contra gripe é segura e reduz as complicações que podem produzir casos graves da doença.

Casos de gripe no Brasil

Neste ano, até 20 de abril, foram registrados 427 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza em todo o país, com 81 óbitos. Até o momento, o subtipo predominante no país é o vírus influenza A(H1N1)pdm09, com registro de 213 casos e 55 óbitos.

Todos os estados estão abastecidos com o fosfato de oseltamivir e devem disponibilizá-lo de forma estratégica em suas unidades de saúde. Para o atendimento do ano de 2019, o Ministério da Saúde já enviou aproximadamente 9,5 milhões de unidades do medicamento aos estados. O tratamento deve ser realizado, preferencialmente, nas primeiras 48h após o início dos sintomas.

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe teve início no dia 10 de abril em todo o país. No primeiro momento, foram priorizadas as crianças e gestantes. A vacinação está aberta para todos os públicos desde o dia 22 de abril.

Tabela de cobertura vacinal contra a gripe por UF – Dados até 30 de abril

Estado Total População Doses Cobertura RONDONIA 350.178 75.432 21,54 ACRE 197.248 30.052 15,24 AMAZONAS 1.013.092 742.721 73,31 RORAIMA 175.836 27.442 15,61 PARA 1.758.497 154.370 8,78 AMAPA 168.327 36.339 21,59 TOCANTINS 349.777 64.542 18,45 NORTE - TOTAL 4.012.955 1.131.381 28,19 MARANHAO 1.621.064 323.529 19,96 PIAUI 757.327 133.074 17,57 CEARA 2.082.322 516.848 24,82 RIO GRANDE DO NORTE 778.375 176.381 22,66 PARAIBA 979.592 170.053 17,36 PERNAMBUCO 2.167.433 442.411 20,41 ALAGOAS 744.917 221.704 29,76 SERGIPE 473.450 100.368 21,20 BAHIA 3.358.196 533.572 15,89 NORDESTE - TOTAL 12.962.676 2.617.940 20,20 MINAS GERAIS 4.725.668 1.412.794 29,90 ESPIRITO SANTO 842.883 327.034 38,80 RIO DE JANEIRO 4.026.057 454.958 11,30 SAO PAULO 10.191.788 1.419.728 13,93 SUDESTE - TOTAL 19.786.396 3.614.514 18,27 PARANA 2.529.338 801.152 31,67 SANTA CATARINA 1.446.854 302.857 20,93 RIO GRANDE DO SUL 2.777.020 867.393 31,23 SUL - TOTAL 6.753.212 1.971.402 29,19 MATO GROSSO DO SUL 670.143 116.480 17,38 MATO GROSSO 728.243 134.539 18,47 GOIAS 1.447.681 436.627 30,16 DISTRITO FEDERAL 614.907 115.718 18,82 CENTRO-OESTE - TOTAL 3.460.974 803.364 23,21 TOTAL 46.976.213 10.138.601 21,58

*Não estão incluídos na cobertura vacinal: profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas portadoras de doenças crônicas e outras categorias de risco clínico, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Camila Bogaz/Agência Saúde