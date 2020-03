Campanha de vacinação contra gripe é antecipada para dia 23 de março

Idosos e profissionais de saúde serão os primeiros contemplados da campanha. Dia D contra a gripe será dia 9 de maio

Idosos e profissionais de saúde fazem parte do primeiro grupo que devem ser vacinados na Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, que começa no próximo dia 23. A imunização estava prevista, anteriormente, para começar na segunda quinzena de abril, mas antecipada por causa da chegada ao Brasil do Coronavírus.

De acordo com o Ministério da Saúde, a antecipação ocorre para facilitar, acelerar o diagnóstico da Covid-19 e evitar que o sistema de saúde fique sobrecarregado por casos suspeitos de infecção do vírus.

A ideia era vacinar as gestantes, crianças com até seis anos, mulheres até 45 dias após o parto e idosos. No entanto, a estratégia mudou e os idosos passaram a ser considerados como prioritários para a vacinação porque é nesse grupo de pessoas que as doenças respiratórias mais afetam.

A segunda etapa da campanha, que começa no dia 16 de abril, os professores e profissionais da segurança-pública terão prioridade na vacinação. O Dia D da campanha será realizado no dia 9 de maio.

Vale lembrar: a vacina contra a gripe não protege contra o novo coronavírus, mas, tem eficácia contra tipos de influenza - como o H1N1.