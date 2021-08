Campanha do Londrina Esporte Clube busca aumentar o número de doações de sangue na cidade de Londrina

O Londrina Esporte Clube inicia a campanha “LEC na veia”, que busca aumentar o número de doações de sangue na cidade de Londrina. Em parceria com o Hemocentro Regional de Londrina (HU) e com o alcance da marca do LEC, o clube busca abranger a informação para torcedores e demais cidadãos de Londrina e região.

O Hemocentro Regional de Londrina (HU) fornece hemocomponentes para atendimento da demanda transfusional de 22 hospitais de Londrina e região metropolitana da rede pública, entre eles o Hospital Universitário (HU) e Hospital do Câncer de Londrina.

Segundo o Ministério da Saúde em 2020, houve uma queda de 20% das doações em relação a 2019. Em Londrina, o cenário não é diferente, o Hemocentro também calcula uma diminuição de 15% a 20% nas doações durante a pandemia.

A campanha “LEC na veia” visa aumentar o número de doações de sangue na cidade para atender a demanda do Hemocentro (HU).

Como doar

Para doar, é simples e objetivo. Com a pandemia, todas as doações devem ser agendadas pelo site: www.saude.pr.gov.br/doacao

Ao escolher a cidade de Londrina, vai aparecer Hemepar Londrina, que é o Hemocentro próximo ao HU.

Além da mudança na forma de atendimento ao doador de sangue por meio do agendamento eletrônico, com dia e hora marcada evitando aglomerações; há um maior distanciamento físico entre as cadeiras de doação; reforço na higienização dos equipamentos e do local, e disponibilização de álcool gel em todos os ambientes, com obrigatoriedade do uso de máscara.

Quem pode doar

O doador deve ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam comparecer com o responsável legal), pesar no mínimo 50 quilos e apresentar bom estado de saúde.

É preciso levar documento oficial com foto, estar hidratado e não estar em jejum. O ideal é ter feito uma refeição leve, uma ou duas horas antes da doação.

Pessoas que tiveram Covid-19 há mais de 30 dias, e estejam recuperadas, podem doar sangue.

Para a doação, o candidato à doação passa por avaliação que visa atestar que o doador está apto para a doação de sangue. Todo o processo desde cadastro na recepção, avaliação, doação e lanche na copa demora em torno de uma hora.

O Hemocentro Regional de Londrina fica na rua Claudio Donizete Cavalieri, 156, Jardim Tarumã, ao lado do Hospital Universitário (HU). O funcionamento é de segunda à sexta-feira das 13h às 18h30 e nos sábados, das 08h às 17h30. Para ter mais informações, podem entrar em contato pelos telefones: (43) 3371-2218 ou (43) 3371-2356.

Como irá funcionar a campanha “LEC na veia”

O torcedor deverá agendar a sua doação no site AQUI e ao chegar na recepção do Hemocentro de Londrina, que fica ao lado do Hospital Universitário (HU), deverá indicar ao recepcionista que irá fazer sua doação através da campanha “LEC na veia”.

É muito importante que o doador destaque a campanha “LEC na Veia”, pois será através dela que poderemos ter a dimensão que a campanha está tomando e para que o Hemocentro saiba como a pessoa chegou até a doação de sangue.

Ao final de cada mês, através dos doadores que fizeram sua contribuição pela campanha “LEC na veia”, o clube irá entrar em contato e fazer um convite para produzir um material para o site e rede sociais do Tubarão.

Caso o torcedor queira fazer sua doação com a camisa do Tubarão e fazer um registro, pode enviar a foto no celular (43) 9 9941-1425, com nome e dia da doação, que iremos divulgar em nossas redes sociais.

Hospitais atendidos pelo Hemocentro Regional de Londrina:

- Hospital Universitário (HU)

- Hospital do Câncer de Londrina

- Hospital Dr. Anísio Figueiredo (Zona Norte)

- Hospital Dr. Eulalino de Andrade (Zona Sul)

- Maternidade Municipal Lucilla Ballalai de Londrina

- Santa Casa de Cambé

- Hospital São Rafael de Rolândia

- Hospital Cristo Rei de Ibiporã

- Hospital Municipal de Alvorada do Sul

- Hospital Municipal de Assaí

- Hospital São Jorge de Bela Vista do Paraíso

- Hospital Municipal de Centenário do Sul

- Hospital Municipal de Jaguapitã

- Hospital Municipal de Porecatu

- Hospital Municipal de Primeiro de Maio

- Hospital Municipal de Sertanópolis

- Hospital Municipal de Prado Ferreira

- Hospital Municipal de Tamarana

- Hospital Municipal de Florestópolis

- Hospital São Camilo de Jataizinho

- Hospital Municipal de Lupionópolis

- Hospital Municipal de Mirasselva

Jefferson Bachega/ Londrina EC