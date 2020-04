Cobra Repórter solicita autorização para UEL realize testes do Covid-19

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou na sessão plenária da Assembleia Legislativa ontem (31), um requerimento solicitando ao governador Ratinho Junior, ao secretário de Estado da Saúde Pública, Beto Preto, e à Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a autorização, em caráter de urgência, para a que a Universidade Estadual de Londrina (UEL), possa realizar os testes para verificação de infecção do Coronavírus (COVID-19).

A Universidade Estadual de Londrina (UEL), por meio de seu reitor Sérgio de Carvalho, e a superintendente do Hospital Universitário de Londrina, Vivan Feijó, afirmaram que se habilitaram a realizar testes do novo coronavírus de parte das cidades do norte do estado. O número de testes poderia chegar a mil por dia.

"Solicitamos a intervenção imediata do governo do Estado para que autorize a UEL a realizar os testes, já que esta é ação de interesse público emergencial. Hoje os exames de Covid-19 são realizados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen), em Curitiba, e o resultado demora até 10 dias para ficarem prontos. Com a UEL credenciada, estes resultados poderiam sair em até 48 horas", destacou Cobra Repórter.

A reitoria da universidade afirma que tem equipe técnica e infraestrutura necessária para a realização imediata dos exames, no entanto não tem recursos para a compra dos reagentes utilizados.