Cobra Repórter sugere novas formas de vacinar idosos durante campanha nacional com intuito de evitar aglomerações

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou um requerimento em caráter de urgência, nesta quarta-feira (18), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), para que a vacinação de todos os idosos do Paraná contra a gripe (Influenza) seja feita pelo sistema de atendimento domiciliar e drive thru (dentro de carros particulares). O requerimento foi endereçado ao governador Ratinho Junior e ao secretário estadual de Saúde, Beto Preto.

A campanha foi antecipada neste ano por causa da pandemia do coronavírus. A imunização, que costuma ser feita em abril, vai começar no dia 23 de março. No primeiro grupo a ser vacinado, estão os idosos e os trabalhadores de saúde, que atuam na linha de frente do atendimento à população.

“A urgência e a emergência provocadas pela pandemia de coronavírus obriga a termos atitudes proativas e de resultado. O meu pedido é que a vacina seja aplicada em domicílio e pelo sistema drive thru, que possibilita que os idosos possam se deslocar até o local de vacinação sem sair de seus veículos, desta forma, evitando aglomerações”, disse o deputado estadual Cobra Repórter.

Segundo o Ministério da Saúde, a priorização dos idosos nessa primeira etapa, mesmo diante da não eficácia da vacina de Influenza contra o coronavírus, é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influenzas na triagem e acelerarem o diagnóstico para a Covid 19.