Coletivo de sindicatos promove live para debater a pandemia em Londrina

Preocupados com o aumento dos casos de Covid 19 e a chegada de uma segunda onda da doença em Londrina e região, o Coletivo de Sindicatos de Londrina promove uma live para debater o tema nesta quinta-feira, dia 3, as 19h.

O evento contará com a presença da Promotora dos Direitos à Saúde, Susana de Lacerda, do médico sanitarista e ex- secretário estadual de saúde, Gilberto Martin, da professora do Departamento de Saúde Coletiva da UEL, Marselle Nobre de Carvalho e do presidente do Conselho Municipal de Saúde (CML)e diretor do SINDPREVS PR, Lincoln Ramos e Silva.

A live que tem como tema principal “Saúde do Trabalhador: Vida acima de tudo”, visa apresentar as ações que estão realizadas pela promotoria junto ao poder público para se evitar a contaminação; a situação do sistema de saúde em Londrina, condições de trabalho dos profissionais de saúde, e análise epidemiológica no mundo, Brasil e Paraná da pandemia da Covid-19.

Para o presidente do CMS, Lincoln Ramos da Silva, este debate é importante para entender o que realmente está acontecendo na cidade. “ Vemos que a população não tem acesso real aos números de casos, nem mesmo sobre a ocupação de leitos nos hospitais. Também nos preocupa o relaxamento das ações preventivas, aprovadas pela prefeitura, onde vemos a abertura de serviços sem debate com os trabalhadores, que são sempre os mais prejudicados”, declarou Ramos.

Nesta semana, o Coletivo de Sindicatos divulgou uma carta de apoio ao trabalho da promotora Susana Lacerda que tem enviado ofícios para o poder público cobrando informações sobre o que tem levado a prefeitura a relaxar com as medidas de prevenção. Por sua postura crítica, ela tem sido amplamente atacada por parlamentares e vários segmentos da sociedade civil. A carta ( em anexo), tem sido amplamente divulgada nas redes sociais dos sindicatos da cidade.

Quem quiser acompanhar a live, basta acessar a pagina do facebook do Coletivo de Sindicatos:

https://www.facebook.com/coletivodossindicatosdelondrina