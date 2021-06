Com vacinas Janssen, Londrina abre cadastro para trabalhadores de transporte

O imunizante de dose única também será destinado a caminhoneiros e pessoas em situação de rua; primeiro lote contém 3.880 doses

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu na sexta-feira (25) lote com 3.880 doses de vacinas Janssen contra a Covid-19. O imunizante de dose única será utilizado para aplicação em caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário, que inclusive já podem fazer o Cadastro Prévio no Portal da Prefeitura. Além dessas categorias, as doses da Janssen serão destinadas também aos trabalhadores ferroviários e população em situação de rua.

As doses da Janssen se somam a uma remessa de 6.756 vacinas da Pfizer/Cominarty e 4.140 da Coronavac, que chegaram na cidade na tarde de hoje. Também foram entregues medicamentos do “kit intubação” para uso em hospitais da cidade.

O repasse teve a presença do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto; o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado; o secretário chefe da Casa Civil, Guto Silva; e a diretora da 17ª regional de Saúde, Maria Lúcia da Silva Lopes, entre outras autoridades.

O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, explicou que as vacinas Janssen serão destinadas a essas categorias pela praticidade de ter seu esquema completo com uma única dose. “Isso inclui o transporte coletivo urbano, o transporte de cargas, de passageiros intermunicipal ou interestadual, os caminhoneiros. Além disso, os profissionais do transporte aquaviário e ferroviários, e a população em situação de rua. Nós queremos combater a circulação do vírus e isso é vacinar todos”, detalhou.

Beto Preto reforçou a necessidade de que todos, vacinados ou não, mantenham a prevenção contra o novo coronavírus. O Paraná registra uma alta taxa de transmissão do vírus. “Precisamos continuar com todos os cuidados, a vacina não pode ser um álibi para retomar a vida normal. Uso de máscaras, distanciamento social, lavagem das mãos e o uso do álcool em gel precisam continuar”, frisou.

NCPML