Começam as inscrições para os profissionais do Programa Mais Médicos

Nesta fase do edital, as vagas são destinadas a profissionais formados e habilitados com CRM Brasil

Os profissionais interessados em participar do Programa Mais Médicos têm até o dia 29 de maio para se inscrever. Um dos requisitos necessários é estar formado e possuir CRM Brasil, ou seja, ter habilitação em qualquer Conselho Regional de Medicina do país. Cabe ressaltar a importância de estar atento a todas as regras de adesão previstas no edital nº11/2019, publicado em 13 maio deste ano. Uma delas se refere à apresentação dos documentos no ato da inscrição, que será feita exclusivamente pela internet, via Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP), disponível no site do Mais Médicos: http://maismedicos.gov.br.

Para este 18º ciclo do programa, estão previstas 2.212 vagas para os profissionais do Mais Médicos reforçarem o atendimento na atenção primária à saúde da população que vive nas regiões com mais necessidade de cuidados. Já entre os dias 6 e 7 de junho, os candidatos deverão acessar o sistema SGP para informar em qual localidade têm interesse em trabalhar, ou seja, vão escolher entre as vagas disponibilizadas para cerca de 1.185 municípios e 13 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) com os mais altos índices de vulnerabilidade do país. Os números foram recentemente atualizados pelo sistema.

Até o dia 29 de maio, os gestores locais também deverão confirmar o número de médicos que precisam para o atendimento em suas unidades de saúde. A publicação do resultado com o número final de vagas destinadas aos municípios que receberão os profissionais será publicada no dia 4 de junho.

A previsão para que os médicos já comecem a atuar nas unidades de saúde é junho deste ano.

Cronograma Mais Médicos - Profissionais

Inscrição dos os profissionais com CRM Brasil: 27 a 29/05/2019 até 18h (horário de Brasília)

Escolha das vagas disponibilizadas: 06 e 07/06/2019 até 18h (horário de Brasília)

Clique aqui para conferir todas as fases do cronograma

Cronograma Mais Médicos - Gestores

Publicação de resultado de municípios aderidos: 04/06/2019

Clique aqui para conferir todas as fases do cronograma

Lídia Maia e Renata Ramalho/Agência Saúde