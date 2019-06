Comissão Especial cobra mutirões de saúde nos distritos de Londrina

Solicitação foi feita em reunião na segunda (10) com o prefeito Marcelo Belinati. Atendimentos às comunidades seriam realizados nos finais de semana

Os vereadores que compõem a Comissão Especial (CE) de Acompanhamento dos Distritos e o presidente da Câmara, Ailton Nantes (PP), reuniram-se na segunda-feira (10) com membros do Poder Executivo para solicitar a realização de mutirões de saúde, aos finais de semana, nas comunidades distritais. “A população dos distritos vem trabalhar na cidade e acaba não tendo tempo de fazer as consultas que são agendadas. A partir dessa reunião, a prefeitura se comprometeu a fazer um cronograma e agendar datas para mutirões aos sábados, em todos os distritos. A ideia é levar médicos, enfermeiros e abastecer os postos de saúde com medicamentos”, afirmou o vereador Jamil Janene (PP), que preside a CE.

Além de Janene, participaram do encontro os vereadores Péricles Deliberador (PSC) e Estevão da Zona Sul (sem partido), respectivamente relator e membro da comissão. O Executivo foi representado pelo prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), pelo vice-prefeito, João Mendonça, pelo chefe de gabinete, Tadeu Felismino, e pelo secretário municipal de Saúde, Felippe Machado.

Antigas reivindicações

Instaurada no dia 28 de maio, a Comissão Especial de Acompanhamento dos Distritos tem como objetivo monitorar as reivindicações dos moradores e os trabalhos desenvolvidos pelo Executivo nos oito distritos (Espírito Santo, Guaravera, Irerê, Lerroville, Maravilha, Paiquerê, São Luiz e Warta) e nos patrimônios do município. As carências dessas comunidades já foram alvo de ação da Câmara em 2013, durante a primeira e já extinta Comissão Especial dos Distritos, composta na época pelos vereadores Jamil Janene e Péricles Deliberador e pelo então vereador Gaúcho Tamarrado. O grupo criado em 2013 levantou demandas nas áreas de saúde, educação, transporte, segurança, esporte, cultura, trabalho, emprego e renda, agricultura, infraestrutura e estradas rurais.

Em 2014, uma nova comissão foi formada para fiscalizar e acompanhar a execução das obras solicitadas no ano anterior. Entre as reivindicações mais urgentes estavam a pavimentação asfáltica das estradas rurais e de ruas de Guaravera, Irerê e Lerrovile e a reforma da capela mortuária de Guaravera. Os moradores também requisitavam reformas nas Unidades Básicas de Saúde e disponibilização de médicos e dentistas. “Em 2013, houve quase três mil páginas de reivindicações, que nós encaminhamos ao Executivo. Mas não houve o retorno necessário naquela ocasião, por isso entendemos por bem reabrir essa comissão para dar prosseguimento àqueles pedidos”, disse o vereador Péricles Deliberador. De acordo com o vereador Jamil Janene, a comissão vai relacionar todas as demandas de 2013 e verificar o que foi feito e as ações que ainda precisam ser realizadas.

Durante a reunião desta segunda-feira, além de solicitarem atendimentos na área da saúde, os vereadores da Comissão Especial de Acompanhamento dos Distritos entregaram ao Executivo ofício requerendo mutirões para a realização de obras, limpeza, iluminação, manutenção e conservação nas comunidades. O grupo de vereadores tem 120 dias para finalizar os trabalhos, prazo que pode ser prorrogado por mais 60 dias se necessário, nos termos do artigo 75 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Londrina.