Confirmado o primeiro caso de coronavírus em Rolândia

O Laboratório Central do Paraná (LACEN), confirmou agora a noite o primeiro caso de Coronavírus em Rolândia. Trata-se de um homem jovem, abaixo de 40 anos, morador de Rolândia, que não saiu do município nem teve contato com pessoas que estiveram em outro estado ou outro país.

Ele foi atendido no Hospital São Rafael com quadro característico do Covid-!19 posteriormente encaminhado para o HU de Londrina. Ele fez o exame em Londrina e liberado. Desde que apresentou os sintomas está em quarentena domiciliar (ele e as pessoas que residem com ele) e passa bem. Já está sendo acompanhado pela equipe da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Rolândia.

Conforme Rafael Dias, Diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde, “como ele não teve contato com ninguém de fora, tudo leva a crer que é um caso autóctone, ou seja, o vírus circulando em Rolândia e ele foi contaminado no município”.

Nesta sexta-feira, dia 3, no período da tarde, o Prefeito Doutor Francisconi e a Secretária de Saúde Marisa Mendes Ferreira vão fazer um vídeo nas redes sociais da Prefeitura para abordar esse e outros assuntos alusivos a saúde pública.