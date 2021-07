Congresso Brasileiro de Raciocínio Clínico: Inscrições a partir de segunda (05)

Serão abertas nesta segunda-feira (05 de julho) as inscrições para o I Congresso Brasileiro de Raciocínio Clínico, evento agendado para os dias 27, 28 e 29 de julho, e que discutirá temas essenciais à prática da Medicina, tais como os erros diagnósticos, a tomada de decisões em saúde e a segurança do paciente.

As inscrições contam com pacotes especiais para estudantes e podem ser feitas pelo site oficial do Congresso: www.raciocinioclinico.com.br/congresso . Serão três dias de programação intensa com conferências, palestras, discussões de casos clínicos e atrações culturais especialmente pensadas para esse encontro.

O presidente do Congresso, o médico nefrologista Pedro Gordan, ex-reitor da Universidade Estadual de Londrina (UEL), explica que erros diagnósticos são comuns e poderiam ser prevenidos com educação médica adequada. “Infelizmente esse assunto não faz parte do currículo da maioria dos cursos de graduação em Medicina e outras áreas de saúde. Por isso, este Congresso pretende promover a conscientização de profissionais e educadores da saúde sobre a importância de se ensinar e aprender raciocínio clínico.”

O I Congresso Brasileiro de Raciocínio Clínico terá como tema “O Futuro do Diagnóstico” e é organizado pelo site Raciocínio Clínico, juntamente com ligas acadêmicas e associações de estudantes de Medicina de todo o Brasil.

