Congresso de Saúde Pública com inscrições abertas

Tradicional evento paranaense na área da saúde submete trabalhos para 8ª Mostra de Pesquisas e Relatos de Experiências até 14 de junho

Com tema central “Saúde, Ciência e Democracia”, soma-se à sexta edição do Congresso Paranaense de Saúde Pública/Coletiva também a 8ª Mostra de Pesquisas e Relatos de Experiências e o 7º Prêmio Inova Saúde Paraná. Organizado e realizado pelo Instituto de Estudos em Saúde Coletiva/INESCO, o congresso será nos dias 14, 15 e 16 de julho próximo, totalmente em plataforma digital, e tem como copromotores as secretarias municipais da Saúde de Londrina e de Curitiba, a Fundação Estatal de Atenção à Saúde (FEAS Curitiba), o Instituto de Pesquisa, Ensino e Inovação da Iscal, o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, a Fiocruz Paraná e a Fundação HUTec (UEL).

Dirigido a profissionais de serviços, pesquisadores, docentes e acadêmicos de graduação e de pós-graduação de cursos da saúde, conselheiros e lideranças comunitárias da área, o maior e mais tradicional evento do Paraná propõe a discussão, produção e atualização de conhecimento e disseminação das boas práticas e as inovações em saúde em mais de 60 atividades científicas: minicursos (23), conferências (18), painéis (10), simpósios temáticos(7) e sessão de lançamentos de livros e revistas científicas.

Com inscrições abertas, o 6º Congresso submete trabalhos até o dia 14 de junho para a 8ª Mostra Paranaense de Projetos de Pesquisas e Relatos de Experiências em Saúde que, em selecionados, concorrerão ao 7º Prêmio Inova Saúde Paraná. Toda a programação dos três dias do evento e modalidades de inscrições, assim como os temas e convidados para cada uma das atividades, eixos temáticos, normas e critérios para submissão de trabalhos estão disponíveis no site do evento: www.congressosaudepublica.org.br .

Detalhes da programação e outras informações também podem ser obtidas pelo email: inesco@inesco.org.br ou ainda na Bio do Instagram da entidade: @inesco.saudepublica .

Ligia Barroso/Asimp