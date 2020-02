Construção do Hospital Zona Oeste de Londrina: uma luta do deputado Cobra Repórter

“A construção do Hospital da Zona Oeste de Londrina é uma luta minha! Estou frequentemente conversando com o Governo do Estado para que essa construção aconteça. A necessidade de reforçar o atendimento dos hospitais já existentes é urgente. É preciso desafogar os hospitais secundários e terciários da região”, explicou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD). O deputado lembrou que se trata de uma reinvindicação antiga, já participou de diversas discussões sobre o tema e passou da hora de dar uma resposta à população!

O Hospital da Zona Oeste contribuirá para reduzir a superlotação em outras Unidades de Saúde de Londrina e região. “Estou lutando para que a construção seja incluída no orçamento do Estado e seja vista como prioridade do Governo Ratinho Junior. Lideranças da cidade cobram a execução da obra”, reforçou Cobra Repórter.

O hospital de tamanho médio será construído em um terreno doado em 2016 pela Pontifícia Universidade Católica (PUC). Por causa disso, estudantes de medicina da instituição poderão fazer o internato no local. A área total do terreno é de 80 mil m², que fica nos fundos do campus da PUC, na saída de Londrina para Cambé, às margens da BR-369.

Devem ser investidos R$ 25 milhões para construção do hospital que terá atendimento em diferentes especialidades. Ao todo, estão previstos 150 leitos - 30 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 20 de Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) e quatro salas cirúrgicas. O dinheiro para o projeto da obra, que é discutida na cidade há pelo menos cinco anos, chegou a ser reservado pela Secretaria Estadual de Saúde, mas acabou congelado pelo chamado contingenciamento do Governo.

“Nos últimos meses, o impasse voltou a ser assunto na Câmara Municipal de Londrina, que realizou uma nova reunião para atualizar o impasse. Meus assessores estiveram lá me representando e repassaram as informações! Estou cobrando mais empenho por parte do poder público no projeto de construção do hospital”, disse o deputado Cobra Repórter.