CORONAVÍRUS: Deputado Cobra Repórter quer álcool em gel 70% em todas as repartições públicas do Paraná

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou um requerimento, na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), ontem (16), solicitando ao governo do estado que seja fornecido álcool em gel 70% em todas as repartições públicas do Paraná. O requerimento foi endereçado ao secretário estadual de Saúde, Beto Preto. “Servidores que trabalham no norte e norte pioneiro entraram em contato comigo solicitando. Em tempos de prevenção do coronavírus, vejo isso necessário”, explicou o deputado Cobra Repórter.

O Paraná tem seis casos confirmados da doença. Nesta segunda-feira, o governo do estado lançou uma campanha que intensifica orientações sobre os métodos de prevenção para evitar a propagação do coronavírus. O conteúdo está disponível no site www.coronavirus.pr.gov.br.

A orientação da secretaria estadual de Saúde é lavar as mãos várias vezes ao dia com água e sabão ou gel; limpar os objetos mais manuseados com álcool em gel (como o celular por exemplo); manter os ambientes sempre ventilados e cobrir a boca e o nariz com o braço ou um lenço descartável ao tossir ou espirrar. As máscaras devem ser utilizadas apenas por quem já apresenta os sintomas da doença ou tiver contato com pessoas infectadas.

A transmissão do coronavírus costuma ser pelo contato com pessoas infectadas, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse ou catarro. O vírus pode se disseminar por meio do toque ou aperto de mão ou pelo contato com objetos ou superfícies contaminadas. O paciente com os sintomas da doença pode procurar uma das unidades de saúde ou ainda pode entrar em contato pelo telefone 0800 644 4414.

Veruska Barison/Asimp