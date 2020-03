CORONAVIRUS: O que fazer em caso de viagens

Em tempos de isolamento, quando a recomendação é de que as pessoas fiquem em casa para evitar contágio pelo Coronavírus (Covid-19), é importante saber quais os cuidados devem ser tomados durante as viagens.

Em tempos de isolamento, quando a recomendação é de que as pessoas fiquem em casa para evitar contágio pelo Coronavírus (Covid-19), é importante saber quais os cuidados devem ser tomados durante as viagens. De acordo com o secretário Nacional de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, é preciso ter noção de qual viagem é realmente importante em um momento como esse.

“Primeiro, ela deve refletir e avaliar se deve ir ou não para aquele local. Se puder adiar melhor. Se puder fazer uma reunião virtual, puder fazer um contato virtual, reprogramar a viagem se caso for turismo. Agora, se não for possível, porque tem um parente, tem uma questão pessoal inadiável, a pessoa deve tomar os cuidados de acordo com a orientação da autoridade de saúde do local. Entra no Ministério da Saúde e veja quais são as orientações”.

Segundo Wanderson Oliveira, viagens internacionais devem ter atenção especial, principalmente se os passageiros vierem do hemisfério norte.

“Se chegar de qualquer local, principalmente, da Europa, da Ásia e nos Estados Unidos, da América do Norte, ou seja, do hemisfério norte, é importante que a pessoa ao chegar no Brasil fique mais atenta às manifestações, aos sintomas respiratórios durante os primeiros 14 dias. Se ela tiver sinal e sintoma ela tem que procurar a unidade de saúde”.

Para diminuir o risco de contágio pelo Coronavírus é importante lavar bem as mãos com frequência; cobrir a boca ao tossir e espirrar, com a parte de dentro do cotovelo ou com lenço descartável e evitar locais com muitas pessoas. Além disso, é importante que a pessoa só procure os serviços de saúde quando apresentar os sintomas iniciais do vírus, como febre, tosse, dor de garganta e dificuldade respiratória.