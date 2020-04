Coronavírus: Saúde divulga 51 casos confirmados em Londrina

Até o momento, 405 casos foram descartados para a doença, e outros 40 aguardam análise dos exames

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou, ontem (5), novo boletim com os números do coronavírus na cidade. Com mais 13 novas confirmações, Londrina atingiu 51 casos positivos. Dentre os pacientes, cinco já se recuperaram, 29 fazem isolamento domiciliar, enquanto 16 pacientes estão internados em hospitais, sendo 5 em UTIs, sendo quatro com ventilação mecânica. O município teve um óbito.

Até o momento, 405 casos foram descartados para coronavírus e outros 40 suspeitos aguardam análise dos exames. Londrina conta ainda com 87 pacientes internados com síndrome respiratória aguda grave em investigação para a doença. Deste número, 69 estão em enfermaria, 18 em UTIs, sendo 10 com ventilação mecânica. O município não conta com crianças internadas.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, reforça que está será uma semana decisiva para achatar a curva de contaminação da doença na cidade. “Faça o isolamento domiciliar, que é a forma mais eficaz de evitar a doença. Contamos com você na luta contra o avanço do COVID-19 em nossa cidade”, frisou.

Atendimento

Londrina disponibilizou seis Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para quem apresentar sinais e sintomas de síndromes respiratórias, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. São elas: Guanabara (centro), Bandeirantes (região oeste), Ouro Branco (sul), Chefe Newton e Maria Cecília (norte), e Vila Ricardo (leste).

E a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Sabará, localizada na Avenida Arthur Thomas (região oeste), também é exclusiva para casos de síndromes respiratórias. Na UPA Sabará, os usuários são avaliados primeiramente em um Centro de Triagem, instalado na área externa da unidade. O atendimento é 24 horas, todos os dias da semana.

Disque-Coronavírus

Em caso de dúvidas sobre os sintomas de coronavírus, e se há necessidade de procurar assistência médica, o Município oferece o Disque-Coronavírus, pelo número 0800-400-1234. O serviço está disponível de segunda a sexta-feira, das 7 às 22 horas, e aos sábados e domingos, das 7 às 17 horas. As chamadas são gratuitas, e podem ser feitas de telefone fixo ou celular.