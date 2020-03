Coronavirus: Subiram para 12 os casos confirmados em Londrina

Atualização dos dados, mostra aumento de três casos na cidade; informação foi divulgada, pelo prefeito Marcelo Belinati, ontem (29)

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati e o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, atualizaram os números de pacientes infectados com coronavírus em Londrina. Segundo eles, de sábado para domingo, aumentaram três casos na cidade, passando de nove para 12 o total de infectados com a doença.

Os novos casos são de dois homens, com idades de 60 e 56 anos, e de uma mulher com 24 anos. Das 12 pessoas infectadas com a doença, oito estão em tratamento domiciliar e quatro estão internadas em hospitais da cidade. As informações foram repassadas, em uma transmissão digital ao vivo, pelo facebook da Prefeitura de Londrina, aberta a toda população, na noite de ontem (29).

O prefeito informou que 63 pessoas continuam internadas com síndrome respiratória aguda grave, que é sintoma de doença respiratória viral semelhante ao coronavírus, porém não estão confirmados porque falta o resultado dos exames laboratoriais que foram encaminhados ao Laboratório Central, em Curitiba.

Das 63 pessoas, são 54 adultos e nove crianças. Dos 54, 14 adultos estão internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde estão também duas das nove crianças.

Marcelo informou ainda que a Prefeitura aguarda 66 exames, sendo de 25 pacientes que deram entrada pelas unidades básicas e 41 em hospitais particulares. Já foram descartados 234 exames, que tinham síndrome respiratória aguda grave, mas que não foram diagnosticados com o novo coronavírus.

Diante dos números crescentes, o prefeito fez um apelo à população. “Por favor, fiquem em casa. Saiam o mínimo possível. Fiquem em casa. É a única forma de evitar o contágio com o coronavírus”, destacou.

Para obter informações sobre sintomas do coronavírus, ou onde obter assistência em saúde, o Município disponibiliza o Disque-Coronavírus, no 0800-400-1234. Pessoas interessadas em atuar como voluntários podem se informar na página da campanha, no Portal da Prefeitura, ou pelo telefone 0800-4000-140, disponibilizado pela Contact Center.