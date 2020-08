Covid-19 em Tamarana: 47 casos recuperados e 32 ativos

A Secretaria municipal de Saúde divulgou um novo boletim epidemiológico para apresentar os números atuais da Covid-19 em Tamarana. Os dados, compilados até ontem às 17h (24), informam que há 32 casos ativos da doença: quatro pacientes estão hospitalizados e outros 28 realizam isolamento domiciliar. O total de confirmações chegou a 80.

Os moradores que tiverem os primeiros sintomas de gripe devem procurar de imediato o ambulatório de síndromes respiratórias do município, ressalta a Saúde. O espaço fica à esquerda da entrada principal do Hospital Municipal São Francisco. Quem tem dúvidas a respeito do novo coronavírus também pode saná-las pelo telefone 3398-1988.

Denúncias de aglomerações

Desde sábado (22), está em funcionamento o ABC Covid - Denúncia, um canal disponibilizado pelo Sistema ABC Covid para a população denunciar aglomerações. O contato é pelo telefone 9 9943-6217, que também é WhatsApp. O número recebe denúncias 24 horas por dia. Além disso, relatos anônimos são acolhidos. Se possível, as informações devem vir acompanhadas de fotos ou vídeos do fato.

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT