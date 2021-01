Covid-19: Saiba onde procurar atendimento em Londrina

Prefeitura disponibiliza sete locais, em todas as regiões da cidade, voltados ao atendimento médico e realização de testes

Desde o início da pandemia causada pelo novo Coronavírus, a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, organizou toda sua estrutura para atender a população com sintomas de Covid-19. Foram disponibilizados sete locais exclusivos para fazer o atendimento, realizar testes e, quando necessário, efetuar o encaminhamento para internação hospitalar.

Na UPA do Jardim Sabará, localizada na Avenida Arthur Thomas, 2.390, região oeste da cidade, foi montada uma ampla estrutura para atender pessoas com síndromes respiratórias e casos mais graves. O local conta com um Centro de Triagem exclusivo para avaliação dos casos suspeitos, por isso se tornou referência no atendimento de casos relacionados à COVID-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a população tem procurado a unidade com maior frequência, mesmo em caso de sintomas mais leves. Por isso, o volume de pacientes atendidos na Sabará tem sido muito maior em relação aos demais locais, que oferecem o mesmo serviço médico e de testagem.

O prefeito Marcelo Belinati, em suas transmissões ao vivo via redes sociais, tem orientado, àqueles que apresentarem sintomas leves da doença, incluindo mal-estar, tosse, alterações no olfato e paladar, sensação de cansaço, dor de cabeça, dor de garganta e febre, procurem uma das seis Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que estão atendendo exclusivamente os casos suspeitos de Covid-19, pois estes locais estão com um volume menor de pacientes, o que torna o atendimento mais rápido e confortável. Em cada região da cidade há uma UBS respiratória, atendendo de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas.

Confira as unidades e os endereços:

Centro: UBS Guanabara – Rua Montevidéu, 605 Jardim Arco Íris;

Oeste: UBS Bandeirantes – Rua Serra da Graciosa, 700 – Jardim Novo Bandeirantes;

Sul: UBS Ouro Branco – Rua Flor dos Alpes, 570 – Jardim Ouro Branco;

Norte: UBS Chefe Newton – Rua Café Bourbon – Conjunto Café – e UBS Maria Cecília – Rua Eugênio Gayon, 835, Jardim Maria Cecilia;

Leste: UBS Vila Ricardo – Rua Rosa Branca, 300 – Vila Ricardo.

Disque-Coronavírus

A Prefeitura também disponibiliza, gratuitamente, o Disque-Coronavírus, pelo 0800-400-1234. Por telefone, é possível agendar uma consulta à distância com médicos, consultar resultado de exame e ser atendido pelo suporte emocional, cuja finalidade é prestar apoio psicológico profissional durante o período da pandemia. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.