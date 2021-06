Curso online e gratuito incentiva o cuidado com a saúde hoje

Programação, dividida em sete encontros semanais, é voltada para pessoas com doenças crônicas e também para aquelas que desejam cuidar melhor de si mesmas

Se tem uma lição que a pandemia deixou para a humanidade foi a importância de dar valor e cuidar da saúde do corpo e mente. A falta de tempo é a resposta mais comum entre as pessoas que adiam para amanhã o autocuidado, a prática regular de atividades físicas, a adoção de uma alimentação balanceada. Para “despertar” nelas a necessidade de mudar o estilo de vida hoje, o São Francisco Instituto Vida, em parceria com a Magrass Cambé, lança o curso gratuito “Viva Bem o Hoje”.

A programação está dividida em sete encontros, que serão realizados de forma virtual, sempre às segundas-feiras, às 19h30, de 21 de junho a 2 de agosto. A biomédica e coach comportamental, Vivianne de Paula, será a primeira palestrante e vai falar sobre autorresponsabilidade e saúde. Em 28 de junho será a vez do médico endocrinologista, Victor Hugo Ferreira, trazer informações sobre prevenção e cuidados com o diabetes.

No dia 5 de julho, a Síndrome Metabólica será o tema do papo com o médico cardiologista, Marcelo Calil de Paiva. Na semana seguinte, 12 de julho, a psicóloga, Priscila Sakuma, vai ensinar os participantes como lidar com o “comer emocional”. A próxima palestra será da nutricionista, Luana Stoco, para discutir se existe um vilão na alimentação, em 19 de julho. Os dois últimos encontros vão abordar questões relacionadas ao direito na saúde, pela advogada Nilza Sacoman, dia 26 de julho, e a atividade física e o bem-estar emocional, pelo educador físico Luiz Dib.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link https://forms.gle/ZNTVbhqXkSQRFLnx9. Apesar de ser online, o curso terá vagas limitadas.