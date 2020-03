Dengue registra primeiras mortes do ano em Londrina

Houve redução de casos e notificações registradas em relação ao último boletim; outro tema comentado foram os trabalhos acerca do Coronavírus

Por meio de entrevista coletiva virtual, concedida ontem (19), e transmitida ao vivo pela Prefeitura de Londrina, o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, divulgou um panorama atualizado a respeito da dengue na cidade, comentando também sobre o Coronavírus. Apesar de a dengue estar progredindo mais lentamente em Londrina, com tendência de entrar em uma escala descendente, o município continua em alerta epidemiológico, e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou a confirmação de sete óbitos por dengue em 2020.

“São casos que estavam sob investigação do Comitê de Mortalidade Institucional, grupo especializado responsável por fazer as análises técnicas nesse sentido. Quatro das vítimas são pessoas de idade avançada (96, 95, 81 e 69 anos) que apresentavam comorbidades associadas”, explicou o secretário Felippe Machado. Outros nove casos de óbito ainda estão sendo investigados no município, totalizando, assim, 16 registros dessa natureza.

O boletim referente à 12ª semana epidemiológica de dengue, em 2020, aponta que houve uma redução, em relação à semana anterior, de 63 para três notificações da doença, e de três para apenas um caso confirmado. Neste ano, até o momento foram registradas 15.664 notificações de suspeita de dengue ao todo, sendo 6.884 confirmações e 3.565 casos descartados. Em análise laboratorial, existem outros 5.215 casos.

Machado salientou que o período de circulação viral continua na cidade, mas em ritmo menor e com tendência de entrar em uma escala descendente a partir do próximo mês. “A redução dos casos e o efetivo combate ao Aedes aegypti só são possíveis por conta das ações de campo reiteradas da Prefeitura, que atua intensamente em todas as regiões, principalmente com os mutirões nos bairros, que vem sendo uma medida muito assertiva, integrando diversas secretarias e órgãos municipais. Além disso, mais servidores temporários reforçaram o quadro de agentes de endemias e a população vem colaborando para os resultados positivos dos trabalhos”, destacou.

Segundo o secretário, a partir de abril os índices de dengue devem reduzir ainda mais, devido à continuidade das estratégias do Município e às próprias condições climáticas que colaboram naturalmente para a redução da dengue. “A ideia é intensificar as ações preventivas e de combate em toda a cidade, com prioridade aos 400 pontos estratégicos que temos mapeados, implantando novas medidas e alterando outras, sempre que necessário. Isso fará com que a dengue fique em uma proporção de menor vulto, oferecendo menos riscos a nossa população”, apontou.

Sobre as penalidades aos responsáveis por imóveis com foco de dengue, implantadas recentemente pela Prefeitura, Machado disse que ainda não foram aplicadas multas, porém, as notificações estão surtindo efeito. “Estamos fazendo as devidas advertências, conforme o decreto, e os proprietários estão se adequando e tomando as precauções exigidas dentro do prazo. Continuaremos fiscalizando e tomando todas as providências e as multas serão aplicadas quando houver o descumprimento”, acrescentou.

Coronavírus

Com relação ao Coronavírus, o secretário ressaltou que o Comitê de Operações Emergenciais em Saúde Pública, órgão criado para deliberar ações preventivas e de combate a esta doença, continua debatendo diariamente os assunto e tomando as medidas necessárias para evitar ao máximo o contágio e transmissão do Covid-19 na cidade.

“Temos uma equipe altamente especializada trabalhando neste comitê, formado por profissionais de várias frentes da área da Saúde. Amanhã (20), devemos ter mais uma rodada de conversa e seguiremos atuando para garantir a segurança da população e fornecer informações corretas e transparentes, para que as pessoas não sejam confundidas e enganadas por notícias falsas propagadas. O prefeito Marcelo, como médico e liderança do poder público, faz questão de acompanhar cada passo de perto”, afirmou.

Além disso, foi mencionado durante a entrevista que o Procon-LD continuará promovendo fiscalizações para evitar que estabelecimentos pratiquem preço abusivo de produtos como álcool em gel, máscaras protetoras e luvas, em respeito aos direitos do consumidor.

A principal recomendação dos órgãos de saúde é que os cidadãos mantenham os cuidados preventivos de higiene, permanentemente, e evitem, ao máximo, circular em ambientes de grandes aglomerações de pessoas, principalmente aqueles fechados.

O Decreto Municipal nº 334, assinado nesta semana pelo prefeito Marcelo Belinati, reúne as medidas adotadas para prevenir o contágio comunitário do Coronavírus (COVID-19) e combater a dispersão ligeira entre a população. O documento também pode ser acessado pelo Jornal Oficial do Município (JOM) nº 4.022 (página 35).

Mutirão

Neste sábado (21), o Conjunto Abussafe, na região leste, receberá a próxima edição do mutirão Bota Fora Unidos Contra a Dengue, a partir das 8 horas. A concentração será na sede do CCI Leste, localizada na Rua Gabriel Matokanovic, 260. Desde o início do ano, esta iniciativa promove o recolhimento de materiais e objetos inservíveis, eletrodomésticos, móveis e outros rejeitos. O objetivo é reduzir os focos e criadouros do mosquito da dengue, conscientizando a população sobre a importância da prevenção e combate às doenças transmitidas pelo vetor.