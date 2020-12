Deputado Cobra Repórter apoia PL de Valorização dos Profissionais da Saúde

O vice-líder do Governo, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), apoia o Projeto de Lei 370/2020, do deputado Michele Caputo (PSDB), que cria o Dia Estadual de Valorização dos Profissionais da Saúde, a ser celebrado anualmente em 26 de abril. O Projeto foi votado na segunda-feira (07) e aprovado em primeiro turno.

“Os enfermeiros e outros profissionais da saúde nas linhas de frente contra a Covid-19 merecem ser valorizados por seus esforços. Estão ali por uma soma de motivações, entre elas o dever de ofício e o bem estar do próximo! Quantos profissionais da saúde perderam suas vidas nesta guerra já? Valorizá-los significa dar suporte emocional para superarem o desgaste por terem de lidar com o sofrimento dos pacientes, significa dar o suporte material, tais como salários dignos, equipamentos de proteção, condições de trabalho merecidas”, disse o deputado Cobra Repórter.

Vale lembrar que, logo no início da pandemia do novo coronavírus, o deputado estadual Cobra Repórter apresentou um requerimento, na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), solicitando providências para que se promova o aumento do piso salarial de técnicos de enfermagem no âmbito do Paraná.

“Os técnicos de enfermagem recebem muito pouco pela atividade que realizam. Atualmente, muitos destes profissionais ganham entre R$ 1.200,00 e R$ 1.600,00 por mês. Este é um período mais que propício para repararmos esta injustiça”, justificou o deputado Cobra Repórter. O requerimento foi endereçado ao governador Ratinho Junior e secretário estadual de Saúde, Beto Preto.

O deputado Cobra Repórter também apoia a aprovação do piso nacional salarial dos enfermeiros, previsto em projeto de lei PL 2.564/2020. Pela proposta, o salário inicial dos enfermeiros será de R$ 7.315 e servirá de base para o cálculo do piso salarial dos demais profissionais da área nacionalmente. Os técnicos de enfermagem receberão 70% do piso dos enfermeiros (R$ 5.120,50) e os auxiliares de enfermagem e parteiras, 50% (R$ 3.657,50).

