Deputado Cobra Repórter é a favor da vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, apresentou, na segunda-feira (20), um requerimento, na Assembleia Legislativa do Paraná, solicitando providências, no sentido de aconselhar as Prefeituras, para que intensifiquem a vacinação contra a Covid-19 de pessoas portadoras de deficiência até os 12 anos de idade, assim como adolescentes com comorbidades e aqueles privados de liberdade, priorizando também a imediata vacinação de todos os adolescentes tão logo comprovada a segurança para aplicação de imunizante nesta faixa etária.

“Eu particularmente sou contra a decisão do Ministério da Saúde de suspender a vacinação geral contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos”, disse o deputado Cobra Repórter. Na quarta-feira (15), o Ministério da Saúde publicou uma nota informativa orientando que a vacinação de adolescentes deve ser restrita a pessoas com comorbidades, deficiência permanente e privados de liberdade. No Brasil, a vacina da Pfizer tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser aplicada nesta faixa etária.

“Entendo ser fundamental a completa imunização de toda a população brasileira. O Reino Unido também suspendeu a vacinação para adolescentes, visando averiguação da segurança do imunizante e o Brasil seguiu o alerta para investigação. Nossas crianças e adolescentes precisam ser vacinados, antes mesmo do reforço da vacinação para outras faixas etárias já imunizadas”, justificou o deputado em seu requerimento.

O requerimento foi endereçado ao Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao governador Ratinho Junior e ao secretário estadual de Saúde, Beto Preto.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp