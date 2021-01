Deputado Cobra Repórter pede que pessoas com deficiência e familiares sejam priorizados na vacinação contra a Covid-19

Com mais um requerimento protocolado na Assembleia Legislativa ontem (26), o deputado estadual Cobra Repórter (PSD) solicita ao Governo do Estado que, imediatamente após imunização dos trabalhadores e profissionais das unidades de saúde e idosos, que sejam vacinadas contra a Covid-19 as pessoas com deficiência e seus familiares.

Para tal solicitação, o deputado, que é presidente da Comissão de Defesa da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai), lembra que as pessoas com deficiência são mais suscetíveis aos efeitos do vírus pela baixa imunidade.

"Sempre procurando respeitar os Planos de Imunização Nacional e Estadual de Imunização, estamos pedindo também a inclusão das pessoas com deficiência e seus familiares entre os grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19. É importante salientar que dispomos uma ampla e eficiente rede de APAEs - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, pronta auxiliar no processo de vacinação deste vulneráveis", enfatizou.

O deputado lembra que já solicitou a inclusão no grupo de prioridades os farmacêuticos, trabalhadores de farmácias e supermercados, que não pararam durante a pandemia, e os professores, alunos e trabalhadores das escolas, uma vez que está autorizado pelo Governo do Estado o retorno das aulas no formato híbrido.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp