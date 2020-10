Deputado Cobra Repórter pede regularização na distribuição de medicamento para quem tem Doença Fabry

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, apresentou, na quinta-feira (08), um requerimento, na Assembleia Legislativa, solicitando providências, em caráter de urgência, para a regularização do fornecimento da medicação beta-agalsidase para 17 portadores da Doença de Fabry no Paraná. O requerimento foi endereçado ao governador Ratinho Junior e ao secretário estadual de Saúde, Beto Preto.

A doença de Fabry é genética e rara. Trata-se de uma doença progressiva, causada pelo acúmulo de gordura em todas as células do organismo e provoca diversos sintomas que vão desde dores nos pés e nas mãos até problemas no cérebro, rins e coração.

“No Paraná, temos 17 pessoas portadoras, que precisam do apoio do Estado para a manutenção de suas vidas! O medicamento beta-agalsidase é muito caro e o judiciário já reconheceu a necessidade de intervenção do Estado para a disponibilização dos recursos necessários para a compra do referido medicamento, visto que ele não está disponível pelo Sistema Único de Saúde. Neste mês de outubro, o Paraná ainda não repassou as doses da medicação necessária”, explicou Cobra Repórter.

Como exemplo, o deputado cita que, em Londrina, encontram-se dois pacientes que precisam de atenção urgente que estão sofrendo dores, podendo necessitar acompanhamento à base de morfina, em virtude dos referidos atrasos!

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp