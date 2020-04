Deputado Cobra Repórter quer repasse aos municípios para contratação de costureiras para confecção de máscaras

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), apresentou ontem (6), um requerimento na Assembleia Legislativa, solicitando ao governador Ratinho Junior, e ao secretário da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF), em caráter de urgência e emergência, a destinação de recursos para todo os municípios do Paraná para a contratação de costureiras autônomas para que possam confeccionar máscaras de tecido a serem distribuídas para trabalhadores e para a população.

"Esta é uma medida simples e de rápida execução. Se os municípios tiverem a verba, poderão contratar as costureiras para a confecção das máscaras, conforme as especificações do Ministério da Saúde. As máscaras deverão ser distribuídas aos profissionais de saúde, segurança, bombeiros, lixeiros, empregados dos serviços de comércio essenciais e, se possível, também para toda a população paranaense para a prevenção ao coronavírus", afirmou o deputado.

Segundo ele, a medida, além de contribuir para a prevenção ao Covid-19, atende à uma demanda latente da população e daqueles que precisam trabalhar, já que o produto está em falta no mercado, e ainda gera emprego e renda neste momento difícil de crise financeira.