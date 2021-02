Deputado Cobra Repórter solicita isenção do IPVA e vacinação para  motoristas de vans escolares e de turismo

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, por meio de requerimento apresentado na Assembleia Legislativa, solicitou ao governador Ratinho Junior e ao secretário Estadual da Fazenda, Renê de Oliveira Garcia Júnior, que faça a isenção do IPVA 2021 e 2022 para veículos do tipo van, que operam transporte escolar ou transporte de turismo.

O pedido se deu pelo fato de que o segmento não trabalhou no ano de 2020 e estão com muita dificuldade ainda em 2021 por conta da pandemia.

"Estes trabalhadores estão sofrendo muito com a paralisação das aulas e paralisação das atividades turísticas. Os operadores do transporte escolar e os de turismo merecem a devida atenção e proteção do Poder Público neste momento de dificuldade. O fato de o Estado estar sob Decreto de Calamidade Pública permite a renúncia do imposto e permite que estes trabalhadores suportem o impacto financeiro decorrente do isolamento social dos alunos e a queda da atividade turística", explicou o deputado.

Segundo Cobra Repórter, com o retorno das aulas e a retomada aos poucos, os segmentos ganham fôlego para se recuperarem. Quem já pagou, ele solicitou que os valores sejam devolvidos.

Vacinação

Em um segundo requerimento, o deputado Cobra Repórter, solicitou que, imediatamente após imunizados os trabalhadores e profissionais das unidades de saúde e idosos, sejam também vacinados os motoristas de vans escolares e demais trabalhadores que atuem diretamente com as crianças em vans escolares, em virtude da eficácia do decreto governamental que liberou as aulas presenciais e sucesso do Plano Estadual de Imunização.

"O Governo do Estado já autorizou o retorno às aulas e entendo que a imunização dos motoristas e trabalhadores que atuem diretamente com as crianças em vans escolares é importante, pois traz uma segurança, não somente para os motoristas, mas para os pais do alunos que se utilizam do serviço", afirma o deputado.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp