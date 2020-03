Deputado Cobra Repórter solicita reabertura da UTI do Hospital São Rafael

O deputado estadual Cobra Repórter solicitou ontem (20), ao governador Ratinho Junior e ao secretário estadual de Saúde, Beto Preto, que reabram a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Rafael, de Rolândia.

"Neste momento em que todos os esforços estão sendo feitos para atender a população, seja por conta da dengue, coronavírus ou mesmo de atendimento normal, solicitamos todos os esforços do governo do Estado para que reabra a UTI do São Rafael. Agora é hora de deixar qualquer questão menor de lá e garantir o atendimento à população", afirmou Cobra Repórter.

A UTI do Hospital São Rafael de Rolândia está fechada desde 2015, o quem sobrecarregando todo o sistema na região.

Veruska Barison/Asimp