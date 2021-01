Deputado pede prioridade na vacinação para farmacêuticos, trabalhadores de farmácias e supermercados

Atuando na linha de frente no atendimento à população paranaense nesta pandemia, os farmacêuticos, trabalhadores das farmácias e em supermercados têm estado constantemente expostos ao coronavírus, por isso, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), solicitou, por meio de requerimento aprovado na Assembleia Legislativa, a imediata imunização destes segmentos, logo após os grupos prioritários e respeitando os princípios adotados pelos Planos Nacional e Estadual de Imunização .

Em sua justificativa, o deputado explica que atende às reivindicações da Associação Paranaense de Supermercados (Apras) e do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, Mercados, Minimercados, Supermercados e Hipermercados do Estado do Paraná (Sismepar/Sindimercados), Sindicato dos Empregados do Comércio Varejista de Londrina e Região (Siemerc) e do Sindifarma Paraná.

"O que estamos solicitando é que, após imunizados os trabalhadores e profissionais das unidades de saúde e os idosos, que sejam priorizados os farmacêuticos e trabalhadores de farmácias e também os caixas e demais trabalhadores de supermercados e congêneres, pois estiveram e estão atuando diretamente com pessoas contaminadas, na maioria das vezes assintomáticas, mas que colocam em risco a saúde e a vida destas pessoas que atuam em serviços essenciais, que nunca podem parar ", afirmou Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp