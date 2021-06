Deputado Tercilio Turini lamenta as mais de 500 mil mortes: tragédia sem precedentes

“Infelizmente o Brasil conta mais de 500 mil mortes pela Covid-19, uma tragédia sem precedentes na história de País”, lamenta o deputado estadual Tercilio Turini (CDN), com muito pesar pelos brasileiros que perderam a vida na pandemia, solidarizando-se com familiares das vítimas.Neste momento de grande tristeza para o Brasil, o médico Tercilio Turini mais uma vez destaca a importância da vacinação para todos, o mais rápido possível. “A vacina é o meio mais eficaz de combate à pandemia. Dói muito no coração que o Brasil tenha demorado tanto para comprar o imunizante. A vacinação poderia ter salvado milhares de pessoas”, afirma.

Em seus mais de 40 anos de Medicina como aluno, professor, médico e diretor do Hospital Universitário de Londrina, disse que nunca viu tanto empenho dos profissionais de saúde. “São heróis que merecem todo respeito e admiração, mesmo diante das mortes pela Covid”, salienta.

O deputado reafirma a necessidade de todos reforçarem os cuidados básicos, para reduzir o contágio e a transmissão do vírus, mesmo por aqueles que já tomaram vacina: evitar aglomerações, usar máscara, manter o distanciamento social, lavar sempre as mãos, usar álcool gel e procurar a rede de saúde se sentir qualquer sintoma.

ALEP