Dicas para comer bem no inverno sem aumentar o peso

Entramos no inverno. E. com a chegada deste tempo frio, nosso organismo reage de forma diferente para nos nutrir e sustentar o bom desempenho.

Naturalmente, o nosso organismo, para proteger-se do frio, acelera o metabolismo, necessitando de mais energia para que o corpo se mantenha aquecido; portanto, é normal que sintamos mais fome. Junto a esse aumento do metabolismo, nosso apetite também é alterado, pois passamos a buscar mais os alimentos que nos trazem maior saciedade e que nos sustentam, alimentos mais calóricos e gordurosos como chocolate, cremes, caldos, tortas, massas…

Confira as dicas para equilibrar o consumo de alimentos:

1) Faça lanches intermediários para evitar o excesso de fome quando a refeição chegar;

2) Use preparações quentes como caldos e sopas de legumes. Chás, frutas assadas e legumes cozidos podem ser consumidos, pois aliviam a fome e aquecem o corpo;

3) É fundamental conciliar uma dieta equilibrada com a prática de exercícios físicos. Não deixe de praticá-los neste período.

Ainda existe um cuidado que precisamos ter, também, nesta estação, que é com a ingestão de líquidos, pois sentimos menos sede nesta fase e acabamos nos “esquecendo” de tomar água e líquidos em geral. Isso pode nos levar a um quadro de desidratação, prisão de ventre e até acelerar processos de infecção urinária, gripes e resfriados.

Manter o corpo hidratado também é importante, pois apesar de não observarmos a perda de líquidos pelo suor, percebemos um aumento na quantidade da produção de urina (diurese) nesta época do ano, pois essa é a maneira do corpo eliminar líquidos e toxinas. O ideal é beber bastante água (mesmo que não sinta sede) e fazer uso de chás naturais de folhas e frutas (maçã, laranja, morango, hortelã, mate, camomila, erva-cidreira e erva-doce), caldos e sopas que auxiliam no processo de hidratação.

Não descuidar do consumo de vitaminas e minerais é fundamental, também, nesta época fria, já que existe uma grande tendência a aparecer doenças respiratórias por causa da queda do sistema imunológico. Portanto, é essencial acrescentar verduras e legumes nas sopas ou nos caldos; pois elas aquecem, são pouco calóricas e ricas em vitaminas e minerais que reforçam as defesas do organismo.

Siga as dicas e mantenha-se bem nutrido e saudável nesta estação do ano tão rica!