Dicas para retornar à rotina de forma segura em tempos de COVID-19

Aos poucos, as famílias estão retornando às suas rotinas normais após um período de isolamento social por conta da pandemia da COVID-19.

Contudo, é muito importante ressaltar que o vírus ainda continua circulando por aí e exige cuidados de todos.

O novo Coronavírus invade o nosso organismo através de olhos, nariz e boca. Por isso, ainda é fundamental proteger essas regiões para evitar o contágio.

Principalmente, lavando as mãos constantemente e sempre usando máscaras. Duas proteções poderosas que temos para evitar a propagação descontrolada do vírus.

Para te ajudar na retomada do seu dia a dia, a Unimed Londrina separou algumas dicas que vão te ajudar a se manter protegido e seguro enquanto estiver fora de casa.

Dicas para voltar à rotina de forma segura:

- Antes de sair de casa, assegure-se de que está usando uma máscara limpa, tenha uma máscara reserva e também um frasco de álcool em gel 70% na mochila/bolsa;

- Enquanto estiver fora, use a máscara o tempo todo, mantenha sempre o distanciamento de pelo menos 1,5m das pessoas na rua e em ambientes fechados, evite aglomerações e não toque em superfícies. Além disso, sempre que chegar a um local, lave as mãos com água e sabão;

- Durante o horário de trabalho, não cumprimente as pessoas do local com beijos ou abraços, sempre higienize as mãos e mantenha a distância de 1,5m;

- Antes de começar as suas atividades, higienize seus utensílios com desinfetante e panos descartáveis. Evite reuniões presenciais e, caso precise fazer, limite a quantidade de pessoas;

- Durante as refeições ou pausas, combine uma rotina de revezamento com seus colegas de trabalho para evitar aglomerações em refeitórios e cozinhas. Não compartilhe objetos de uso pessoal e alimentos. Antes de comer, higienize as mãos;

- Ao chegar em casa, tire os sapatos e retire a máscara para realizar a higienização com água e sabão;

- Higienize as mãos e limpe todos os outros pertences que estavam com você (óculos, chaves, celular, bolsas etc.). Tome um banho e coloque roupas limpas.

Asimp/Unimed Londrina