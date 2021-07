Disque-Coronavírus de Londrina registra 41 mil atendimentos em 15 meses

Canal presta orientações e informações a respeito da Covid-19 no município. Nos últimos cinco meses foi registrada média de 3.363,2 ligações mensais. De março a junho, maior parte foi para obter resultado de exames e receber informações sobre cadastramento e agendamento de vacina.

O Disque-Coronavírus, implantado em parceria pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e a prefeitura do município, contabilizou 41.396 atendimentos no período de março de 2020 até junho de 2021. O serviço presta orientações e informações a respeito da Covid-19 em Londrina.

Os dados levantados pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade (Proex) da UEL, apontam que, nos últimos cinco meses, o Disque-Coronavírus registrou uma média de 3.363 ligações mensais. Além disso, o relatório mostra que, de março a junho de 2021, a maior parte das ligações foi para obter resultado de exames e, na sequência, receber informações sobre cadastramento e agendamento de vacina.

O serviço também presta orientações sobre os cadastros prévios para vacinação, atestados, unidades de saúde de referência para atendimento presencial, locais para entrega de envelopes de cadastro e, ainda, esclarece dúvidas diversas envolvendo sintomas de Covid-19, vacinas, decretos, isolamento, intervalo entre vacinação de gripe e Covid-19, e números telefônicos de outros serviços de interesse.

Segundo a pró-reitora da Proex, Mara Solange Gomes Dellaroza, desde o início deste ano as ligações sobre vacinação e sobre cadastramentos aumentaram exponencialmente.

“Junto aos canais de comunicação, criados com a prefeitura, auxiliamos e direcionamos as dúvidas e problemas de cadastro que foram surgindo, de monitorar, agendar e cadastrar para a vacina contra Covid-19 a população que não tem facilidade de acesso ao portal da prefeitura. Também mantemos um canal ativo pelo e-mail cadastro.covid@saude.londrina.pr.gov.br para ajudar no cancelamento e possível correções ou alterações no cadastro”, explicou.

Atendimento

Por meio do Disque-Coronavírus, qualquer pessoa com sintomas gripais ou respiratórios pode ligar para o número 0800-400-1234 (opção 1), e será atendida por acadêmicos da área de saúde. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Atualmente, por meio do serviço, é possível receber orientações quanto ao uso do aplicativo de consulta por teleatendimento de saúde, caso o paciente tenha sintomas de Covid-19, e sobre sobre medidas de prevenção e cadastro para vacinação.

Para obter o resultado de exames colhidos na rede municipal o usuário deve ligar no 0800-400-1234 e escolher a opção 3, que direciona para a Central de Resultado de Exame de Coronavírus.

O Disque-Coronavírus também oferta apoio psicológico à população, com de profissionais de Psicologia que atendem das 7h às 19h, também de segunda-feira a sexta-feira. As ligações para o 0800-400-1234 são gratuitas e podem ser feitas de telefone fixo ou celular.

Londrina também oferta o chat inteligente Corona AI. Por meio de sistema automatizado com mensagens instantâneas, qualquer pessoa pode tirar dúvidas e obter informações seguras e confiáveis referentes ao coronavírus. Acesse em CORONAAIUEL.

AEN