Doar sangue é um ato que pode salvar vidas. Seja doador!

Dia Nacional do Doador de Sangue é comemorado no dia 25 de novembro para sensibilizar a população para importância do ato. A doação é segura, não havendo riscos para quem vai doar

Com a pandemia, o número de doadores reduziu em torno de 20%, mesmo com os hemocentros preparados para receber as doações. Em alguns casos o Ministério da Saúde precisou acionar o Plano Nacional de Contingência do Sangue, que possibilitou o remanejamento de 2.934 bolsas de sangue de outras unidades da federação para aquelas com maior dificuldade, com o apoio operacional e logístico do Ministério da Saúde. Por isso, na data em que é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue – em 25/11 –, a pasta quer sensibilizar a população a doar sangue e salvar inúmeras vidas. O dia também tem o propósito de agradecer os doadores regulares, além de lembrar um período de estoques baixos nos bancos de sangue, devido à proximidade das férias e datas comemorativas de fim de ano com feriados prolongados.

O Ministério da Saúde reforça que é necessário promover e fortalecer as ações que estimulam a doação voluntária para manutenção dos estoques de sangue. “É importante lembrar que não há um substituto para o sangue, cuja disponibilidade é essencial em diversas situações, atendimentos de urgência, realização de cirurgias de grande porte e tratamento de pessoas com doenças crônicas, como a Doença Falciforme e a Talassemia, e outras doenças que, frequentemente, necessitam de transfusão sanguínea”, explicou o coordenador de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde, Rodolfo Duarte.

A região com maior taxa de doação por mil habitantes é o Sul, com 19 doadores por mil habitantes, seguidos pelas regiões Centro Oeste (17 doadores), Sudeste (15 doadores), Nordeste (14 doadores), Norte (13 doadores).

Para não haver desabastecimento, o Ministério da Saúde monitora diariamente os estoques de sangues nos hemocentros dos estados. Cada unidade da federação tem informado continuamente a quantidade de bolsas de sangue existentes na rede. A grande preocupação é com a necessidade mais imediata que são justamente dos estados com maior população e, portanto, com maior consumo de bolsas de sangue.

Dados de doação

Por ano, são realizadas cerca de 3,3 milhões doações de sangue no Brasil. Isso corresponde a taxa de doação de 16 pessoas por mil habitantes. Mesmo que o percentual de 1,6% esteja dentro dos parâmetros recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de que pelo menos 1% da população seja doadora de sangue, o Ministério da Saúde trabalha constantemente para aumentar esse índice e conscientizando mais pessoas para serem doadores regulares, mantendo assim os estoques de sangue em níveis seguros.

Com relação à periodicidade das doações no Brasil, 40% correspondem às pessoas que doam pela primeira e as doações de repetição, aquelas cujo doador realiza duas ou mais vezes no período de 12 meses, está em torno de 60%.

Do total de doadores de sangue em 2019, 53% são do sexo masculino e 37% são do sexo feminino. Em relação à faixa etária, tivemos 65% de doadores maiores que 29 anos.

Monitoramento e segurança do sangue

No Brasil, existem 32 hemocentros públicos, sendo, pelo menos um em cada estado, bem como outras instituições que recebem doadores de sangue e ajudam a manter os serviços de saúde abastecidos. Todos os estabelecimentos estão preparados e organizados em condições para lavagem de mãos, uso de antissépticos e acolhimento que minimizem a exposição e a aglomeração de pessoas. Cuidados com a higienização das áreas, instrumentos e superfícies também têm sido intensificados pelos hemocentros.

Até o momento, não existe nenhum dado científico que demostre a infecção transfusional por coronavírus. De forma preventiva, os hemocentros estão tomando todos os cuidados para minimizar qualquer tipo de risco de transmissão, com triagem clínica dos candidatos e aptidão apenas para os que estão curados há mais de 30 dias. Lembrando ainda que todo sague doado no Brasil é testado laboratorialmente para doenças transmissíveis por transfusão.

Quem pode fazer doação de sangue

No Brasil, pessoas entre 16 e 69 anos podem doar sangue. Para os menores (entre 16 e 18 anos) é necessário o consentimento dos responsáveis, e entre 60 e 69 anos a pessoa só poderá doar se já o tiver feito antes dos 60 anos.

É preciso também pesar no mínimo 50 quilos e estar em bom estado de saúde. O candidato deve estar descansado, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação, não fumar e não estar em jejum. No dia da doação, é imprescindível levar documento de identidade com foto.

A frequência máxima de doações de sangue é de quatro vezes ao ano para o homem e de três doações anuais para a mulher. O intervalo mínimo deve ser de dois meses para os homens e de três meses para as mulheres.

A doação é 100% voluntária e beneficia qualquer pessoa, independente de parentesco. Doe Sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador regular.

Para mais informações, acesse http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/doesangue/

Campanha Pátria Voluntária

Diante deste cenário, o Programa Pátria Voluntária se une à Fundação Hemocentro de Brasília e lança a Campanha “Doe Sangue. Doe Vida”, no sentido de sensibilizar os servidores federais sobre a importância de fazer essa ação voluntária de doar sangue, sobretudo neste momento.

As doações serão realizadas no período de 25 de novembro - quando é comemorado o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue - até o dia 15 de dezembro.

O hemocentro de Brasília tomou todas as medidas protetivas necessárias, de forma a garantir segurança aos doadores. Além disso, adotou a estratégia de somente atender com agendamento prévio. Quem se prontificar a doar sangue deve preencher o formulário disponível no link: https://bit.ly/2ISfZA9, onde será indicado o melhor dia e horário para realizar a doação de sangue.

Bruno Cassiano/ASimp