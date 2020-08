No último fim de semana, o Brasil ultrapassou a marca das 100 mil mortes pela covid-19. A cada dia, as expectativas se voltam mais para a aprovação de vacinas. Algumas já estão em fase avançada de estudos. O repórter Paulo Acrísio tirou algumas dúvidas sobre o assunto com a infectologista Maria Isabel de Moraes Pinto.

Agência Senado